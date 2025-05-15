Якушев назвал регионы, где «Единой России» будет непросто на выборах осенью

Якушев отметил сложность выборов для ЕР в шести регионах осенью

Tекст: Ирма Каплан

Выборы в Томске, Забайкальском крае, Коми, Хакасии, Костромской и Иркутской областях, которые назначены на сентябрь, станут для «Единой России» непростыми, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«Сложные кампании [в сентябре] в партии ожидают в Томске, Забайкальском крае, Коми, Хакасии и Костромской и Иркутской областях», – передает ТАСС.

Единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день в Иркутской области выберут губернатора, в Томске – депутатов местного совета. В Забайкальском крае состоятся довыборы депутата в заксобрание по Северному избирательному округу №16, 11 кампаний по выборам депутатов муниципальных округов, а также выборы 19 глав поселений и 37 кампаний по выборам депутатов сельских и городских поселений.

В Коми и Костромской областях назначены выборы губернаторов, депутатов заксобраний и советов административных центров – Сыктывкара и Костромы. В Хакасии запланировано более 120 муниципальных избирательных кампаний.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, по итогам предварительного голосования выяснилось, что новый состав депутатов «Единой России» обновится более чем наполовину, что связано с высокой конкуренцией среди кандидатов.