Участник программы «Время героев» стал директором департамента Минпросвещения

Tекст: Ольга Иванова

О назначении Игоря Юргина директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха сообщил сайт «Время героев». Герой России Юргин является кавалером ордена Мужества, участником программы «Время героев» и ранее исполнял обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям в Якутии.

В своем обращении в Telegram-канале «Время героев» Юргин выразил благодарность министру просвещения Сергею Кравцову и главе Якутии Айсену Николаеву за доверие и отметил: «Программа «Время героев» – это не только шанс сформировать новую профессиональную траекторию, а еще ответственность перед экспертами, наставниками и гражданами нашей страны. Опыт, полученный в команде Правительства Республики Саха, буду применять в Министерстве просвещения».

Сергей Кравцов подчеркнул высокий профессионализм и управленческие качества Юргина, отметив, что его опыт важен для воспитательной работы с молодым поколением. Айсен Николаев выразил убежденность, что Юргин справится с новыми задачами и обладает большим будущим.

Юргин родился в 1995 году в Якутии, прошел обучение в Дальневосточном командном училище, удостоен государственных наград за выполнение боевых задач. С мая 2024 года он участвует в президентской программе «Время героев», проходил стажировку в правительстве Якутии.

Ранее в числе выпускников первого потока «Времени героев» уже состоялось 40 назначений на значимые должности федерального и регионального уровня.

Ранее кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Алексей Ефимов приступил к обязанностям уполномоченного губернатора Приморья по взаимодействию с участниками СВО.