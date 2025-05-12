Право на субсидии для перевозок в Латинскую Америку и Африку получили восемь компаний

Tекст: Ольга Иванова

Минпромторг РФ отобрал восемь логистических компаний для предоставления субсидий на перевозки промышленной и сельскохозяйственной продукции по ключевым международным направлениям в Латинскую Америку и Африку, сообщает ТАСС. Как рассказал статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов, приоритетом стали шесть стран с высоким экспортным потенциалом для России.

По словам Чекушова, «логистические компании проявили большой интерес к данной мере поддержки. Сейчас у нас отобрано восемь компаний. Но самое важное не в количестве компаний, а в том, что будет поддержано шесть целевых для экспорта российской продукции стран».

В 2025 году субсидии будут предоставляться на перевозки в Никарагуа, Сенегал, Бразилию, Кубу, ЮАР и Танзанию. На текущий год на эти цели выделено 1,2 млрд рублей. Замминистра добавил, что при увеличении бюджета в будущем список направлений для субсидирования может быть расширен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартует эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов для льготных категорий граждан с 1 января по 1 июля 2025 года. Пенсионеры и многодетные семьи получат возможность покупать такие билеты через интернет. Эксперимент затрагивает только определенные направления и авиакомпании.

