Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.3 комментария
Маск потребовал проверки расходов ФРС США
Маск потребовал проверить траты ФРС на ремонт штаб-квартиры в Вашингтоне
Илон Маск призвал обратить внимание на расходы ФРС США, выделенные на реконструкцию их центрального офиса в Вашингтоне.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил о необходимости проверки расходов Федеральной резервной системы, передает ТАСС.
Маск раскритиковал утвержденный бюджет на дорогостоящий ремонт штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, назвав это возможным примером неэффективного расходования средств.
«Поскольку в конце концов это все деньги налогоплательщиков, я думаю, мы определенно должны изучить, действительно ли Федеральная резервная система тратит 2,5 млрд долларов на дизайнера интерьера», – заявил Маск, слова которого приводит Bloomberg.
Сразу после инаугурации Дональда Трампа DOGE начала масштабную аудиторию государственных расходов. Ранее Маск сообщал о планах снизить расходы бюджета США на 2 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что данные, на основе которых Федеральная резервная система США принимает решения по монетарной политике, поступают с большим опозданием. Также он отметил, что ситуация в банковском секторе США, несмотря на заявления ФРС о его надежности, не может быть хуже.