Bloomberg: Индия намерена заключить договор с США для снижения тарифов

Tекст: Александра Юдина

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что стратегия страны по противодействию американским тарифам заключается в заключении торгового соглашения с правительством президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.

По его словам, Индия решила «вовлечь администрацию Трампа на ранних этапах», проявляя открытость и конструктивность в переговорах.

Это заявление стало первым от индийского чиновника с момента вступления в силу новых тарифов США, которые нанесли значительный удар по экономике Индии, обложив ее импорт 26-процентным налогом – одним из самых высоких среди крупных экономик, кроме Китая.

Индийские власти активно работают над двусторонним торговым соглашением с США, начиная с февральской встречи между премьер-министром Нарендрой Моди и Трампом, где была установлена цель заключить договор к осени.

Джайшанкар отметил, что заключение двустороннего соглашения с США является давней целью Индии и не расценивается как негативный шаг.

Министр также подчеркнул, что в последние шесть недель Индия провела больше переговоров с США, чем с европейскими странами за последние два года. Он выразил уверенность в успешном завершении переговоров в этом году.

Издание сообщает, что президент Трамп поддержал идею двустороннего соглашения с Индией, предоставив ей конкурентное преимущество перед другими странами.

Ранее президент США заявил, что страны мира «целуют задницу» ради торговых соглашений.

Азиатские страны, такие как Южная Корея и Индонезия, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде получить облегчение от «взаимных» тарифов президента США.

Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.