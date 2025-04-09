Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.2 комментария
Bloomberg: Индия намерена заключить договор с США для снижения тарифов
Индия намерена заключить торговое соглашение с американским правительством, чтобы компенсировать ущерб от высоких тарифов на индийский импорт, введенных США, пишет Bloomberg.
Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что стратегия страны по противодействию американским тарифам заключается в заключении торгового соглашения с правительством президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.
По его словам, Индия решила «вовлечь администрацию Трампа на ранних этапах», проявляя открытость и конструктивность в переговорах.
Это заявление стало первым от индийского чиновника с момента вступления в силу новых тарифов США, которые нанесли значительный удар по экономике Индии, обложив ее импорт 26-процентным налогом – одним из самых высоких среди крупных экономик, кроме Китая.
Индийские власти активно работают над двусторонним торговым соглашением с США, начиная с февральской встречи между премьер-министром Нарендрой Моди и Трампом, где была установлена цель заключить договор к осени.
Джайшанкар отметил, что заключение двустороннего соглашения с США является давней целью Индии и не расценивается как негативный шаг.
Министр также подчеркнул, что в последние шесть недель Индия провела больше переговоров с США, чем с европейскими странами за последние два года. Он выразил уверенность в успешном завершении переговоров в этом году.
Издание сообщает, что президент Трамп поддержал идею двустороннего соглашения с Индией, предоставив ей конкурентное преимущество перед другими странами.
Ранее президент США заявил, что страны мира «целуют задницу» ради торговых соглашений.
Азиатские страны, такие как Южная Корея и Индонезия, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде получить облегчение от «взаимных» тарифов президента США.
Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.