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Премьер Бельгии отправился в Киев для объявления помощи Украине на 1 млрд евро
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев, где планирует объявить о выделении более 1 млрд евро помощи Украине из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных российских активов, пишет Soir.
Премьер отправился в понедельник в Киев вместе с министром обороны Тео Франкеном и главой МИД Максимом Прево. Франкен опубликовал фото с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом. Программа визита не раскрывается из-за соображений безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Soir.
Бельгия удерживает 190 млрд евро из 210 млрд евро замороженных российских активов в ЕС. Согласно бельгийскому законодательству, депозитарий Euroclear платит налог в размере 25% на доходы с этих активов. В результате 1 млрд евро в год поступает в казну Бельгии, из них формируется фонд помощи Украине. В 2024 году из этих средств был создан фонд в 1,7 млрд евро для поддержки Киева.
В рамках визита также запланированы встречи с представителями оборонной промышленности Бельгии для обсуждения сотрудничества на фоне сокращения помощи от США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России. Де Вевер заявил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов на сумму 210 млрд долларов будет рассматриваться как акт войны.