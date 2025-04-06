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В Сочи приземлились пять перенаправленных из-за тумана авиарейсов
Пять рейсов, перенаправленных ночью на запасные аэродромы из-за тумана, успешно приземлились в Сочи, еще два остаются в Махачкале и Владикавказе, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«На 14:40 мск 6 апреля пять рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы, успешно приземлились в Сочи. В течение дня возможны дополнительные корректировки расписания в связи с сохраняющимися сложными метеоусловиями», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Аэропорт также сообщил, что пассажиры задержанных рейсов обеспечены питанием и напитками, а при необходимости – размещением в гостиницах. В течение дня оперативно следят за погодными условиями и готовы вносить изменения в расписание для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в связи с сильным туманом в Сочи пять рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды.
Накануне командиры шести воздушных судов, направлявшихся в Сочи, решили уйти на запасные аэродромы, причиной стал сильный туман.
В четверг низкая видимость в районе аэропорта Сочи вынудила девять самолетов направиться на запасные аэродромы, включая Грозный и Махачкалу, что привело к задержкам вылетов.