  • Новость часаВ США начались массовые протесты против Трампа и Маска
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 02:59 • Новости дня

    Пять самолетов направили в Минводы из-за тумана в Сочи

    Пять рейсов перенаправили в Минеральные Воды из-за тумана в Сочи

    В связи с сильным туманом в Сочи пять рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды, согласно информации из телеграм-канала аэропорта Сочи.

    Как передает ТАСС, в городе Сочи наблюдается сильный туман, который может продлиться в течение суток 6 апреля. На 02:25 по московскому времени экипажи пяти рейсов приняли решение направить самолеты на запасной аэродром в Минеральные Воды для обеспечения безопасности полетов.

    В телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили: «В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он может сохраниться в течение суток 6 апреля. По состоянию на 02:25 (мск), 06.04.2025 экипажами пяти рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об уходе на запасной аэродром (в Минеральные Воды)».

    Все службы аэропорта Сочи переведены на усиленный режим работы, чтобы оперативно обслуживать самолеты и пассажиров в условиях сложных метеоусловий. Пассажиры перенаправленных рейсов могут обратиться в службы аэропорта для получения актуальной информации о своих полетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, низкая видимость в районе аэропорта Сочи 3 апреля вынудила девять самолетов направиться на запасные аэродромы, включая Грозный и Махачкалу, что привело к задержкам вылетов. Командиры шести воздушных судов, направлявшихся в Сочи, 5 апреля решили уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    3 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Москвичам рассказали о продолжительности снежного покрова после выходных

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Московском регионе в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который сохранится на газонах до середины следующей недели, а температура снизится на 14-15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, майскую погоду сменит мартовская, температура понизится на 14-15 градусов в конце недели. Вильфанд отметил, что снег в воскресенье не будет интенсивным, но местами появится временный снежный покров, заметный на газонах в Москве и Подмосковье. На тротуарах он будет менее заметен из-за своей незначительности, передает РИА «Новости».

    Температура воздуха на высоте 1000-1500 метров над землей будет около минус 10 градусов, что способствует образованию снега. Синоптик подчеркнул, что снежный покров в регионе сохранится, по крайней мере, до середины следующей недели.

    Накануне метеорологи спрогнозировали, что в Москве с 6 по 8 апреля выпадет более 10 сантиметров снега, что будет сопровождаться слабоположительной температурой воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве 1 марта достигла рекордных значений, вошедших в пятерку самых высоких за это столетие. В дальнейшем синоптики ожидали понижение температуры на 8-10 градусов к четвергу и предсказывали небольшие дожди.

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    4 апреля 2025, 06:43 • Новости дня
    Вильфанд спрогнозировал похолодание в трех федеральных округах России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сразу в трех округах страны ожидается понижение температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Температура будет ниже в Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах, сказал ученый «Интерфаксу».

    В Петербурге в ночь на субботу ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, днем воздух прогреется от минус 1 до плюс 3.

    Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который сохранится до середины следующей недели.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 00:15 • Новости дня
    У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У побережья Папуа-Новой Гвинеи случилось землетрясение магнитудой 7,2, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

    Около 20.04 UTC (23.04 мск) зафиксировали подземный толчок к 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе, передает «Газета.Ru» со ссылкой EMSC.

    В населенном пункте проживает свыше 18 тыс. человек, очаг землетрясения находился на глубине 49 километров.

    Информации о пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Мьянме погиб 3 тыс. 301 человек.

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    5 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    В Хакасии из-за пожаров и сильного ветра объявили режим ЧС

    В Хакасии из-за непогоды и пожаров введен режим ЧС, пострадали четыре человека

    В Хакасии из-за пожаров и сильного ветра объявили режим ЧС
    @ t.me/konovalov_khakasia19

    Tекст: Мария Иванова

    В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных порывов ветра, которые обострили пожарную обстановку и привели к возникновению 43 очагов пожаров, повреждению крыш домов, падению деревьев и пострадавшим в Абакане.

    Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. На оперативном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение из-за ухудшения пожарной обстановки вследствие сильных порывов ветра.

    На территории республики зарегистрировано 43 очага пожаров. В тушении задействованы 249 человек и 78 единиц техники. Самые сложные условия наблюдаются в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке и Очурском сельсовете. Из-за сильного ветра в ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение, и ведутся работы по его восстановлению.

    В городах Абакан, Черногорск и Усть-Абаканском районе повреждены крыши домов и социальных объектов, повалены деревья и повреждены автомобили. В Абакане зарегистрировано четверо пострадавших. На 66 км трассы Абакан – Саяногорск ограничено движение автомобилей.

    К тушению пожаров привлечены все подразделения пожарной службы, добровольная пожарная охрана и патрульные группы муниципалитетов. Весь резерв техники введен в боевой расчет. Граждан призывают сообщать о пожарах по телефонам 101 или 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае и в Хакасии начались масштабные пожары, для борьбы с которыми были направлены два пожарных поезда.

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    3 апреля 2025, 03:59 • Новости дня
    В Бурятии загорелся лес на площади 1 га

    В Хоринском районе Бурятии началось тушение лесного пожара на площади один гектар

    Tекст: Денис Тельманов

    Лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

    Лесной пожар на площади один гектар был зафиксирован в Хоринском районе Бурятии, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел утром 3 апреля. Возгорание было выявлено с помощью видеомониторинга, и на данный момент угрозы для населенных пунктов нет.

    Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, предположительно, огонь был перенесён с лесосеки. На тушении задействованы 12 человек и две единицы техники, что позволяет оперативно справляться с возгоранием.

    Пожароопасный сезон в Бурятии стартовал 25 марта и был отмечен сложными условиями из-за аномальной жары. В 2024 году регион столкнулся с серьёзными пожарами: в начале июля прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

    В течение особого противопожарного периода в Бурятии зарегистрировано более 600 лесных пожаров, что свидетельствует о высоком уровне риска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске на горе Машук произошел пожар, который охватил 1 тыс. кв. метров сухой растительности, но огонь уже удалось локализовать. Газета также сообщала, что в Приморском крае огонь от несанкционированного пала сухой травы распространился на поселки и уничтожил 18 зданий.

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    4 апреля 2025, 20:02 • Новости дня
    Москвичей предупредили о возможной гололедице в выходные

    Tекст: Дарья Григоренко

    В эти выходные в Москве ожидается снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля, сообщил столичный департамент транспорта.

    По прогнозам синоптиков, 5 и 6 апреля в Москве местами ожидается снег, а температура воздуха может опуститься ниже нуля. В этой связи возможно образование гололедицы на дорогах, что может осложнить дорожную обстановку, передает РИА «Новости».

    Дептранс напомнил о необходимости соблюдать осторожность и проявлять осмотрительность при вождении. Водителям, которые уже поменяли резину на летнюю, дептранс рекомендовал воспользоваться городским транспортом для поездок по городу в предстоящие выходные.

    Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что в пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градуса, что стало новым максимумом года, но в выходные наступит резкое похолодание.

    Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе в воскресенье вечером ожидаются осадки в виде снега, который сохранится на газонах до середины следующей недели, а температура снизится на 14-15 градусов.

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    5 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    Штормовой ветер вызвал массовые отключения электричества в Сибири

    Tекст: Александра Юдина

    Мощный штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, в результате чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

    Штормовой ветер в Сибири стал причиной массовых отключений электроэнергии в нескольких регионах, передает ТАСС.

    Так, в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и на территории Хакасии произошли технологические нарушения на энергетических сетях.

    В пресс-службе компании сообщили, что устранением аварий занимаются 48 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 105 человек и 48 единиц техники. Шквалистый ветер стал основной причиной сбоев поставки электричества.

    На территории Алтайского края и Кемеровской области особенно сильные порывы ветра привели к нарушениям в работе сетей.

    Накануне в поселке Ранцево в Тверской области произошло возгорание десяти строений, среди которых три жилых дома. Быстрому. Распространению огня способствовал сильный ветер.

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    5 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о сильных холодах в Центральной России на следующей неделе

    Вильфанд: Nемпература в центральной России упадет на 9 градусов ниже нормы

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Температура в центральной России в начале следующей недели снизится значительно ниже климатической нормы, передает ТАСС.

    С 7 по 9 апреля в 12 регионах Центрального федерального округа, а также в Нижегородской области и северной части Красноярского края ожидается, что температуры будут на 5-9 градусов ниже нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во Владимирской, Ивановской и Ярославской областях температуры опустятся до минус 11 градусов. В Тверской и Смоленской областях температурные показатели будут ниже нормы на 5-8 градусов.

    На юге Центрального федерального округа, включая Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую и Брянскую области, температура также будет ниже нормы на 5-8 градусов. В Курской области минимальные температуры достигнут от минус 4 до минус 9 градусов, а в Белгородской – до минус 2 градусов.

    В Нижегородской области с 8 по 9 апреля температура снизится на 5-7 градусов ниже нормы, достигнув 5-9 градусов мороза. В Туруханском крае Красноярского края прогнозируется снижение температуры до минус 28 градусов, что на 5-9 градусов ниже нормы.

    В отличие от центральной России, в Якутии наблюдается значительное потепление. Дневные температуры будут положительными, достигнув плюс 2-6 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы, отметил Вильфанд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эти выходные в Москве ожидаются снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля, сообщал столичный департамент транспорта.

    В пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градусов, что стало новым максимумом года, но в выходные наступит резкое похолодание, сообщал центр погоды «Фобос».

    При этом во второй половине апреля в Центральной России ожидается потепление до плюс 20 градусов, что соответствует майским климатическим условиям.

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    5 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Названа вероятная причина массовых пожаров в Красноярском крае

    Пал травы и сильный ветер вызвали массовые пожары в Красноярском крае

    Tекст: Евгения Караваева

    В Красноярском крае из-за пала травы и ураганного ветра возникли многочисленные пожары, охватившие несколько районов региона, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский.

    Как сообщает регональное управление МЧС, пожары охватили южные районы Красноярского края, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский. Причиной возгорания стал пал прошлогодней травы в сочетании с сильными порывами ураганного ветра. В результате возгорания зафиксированы в поселках Ирша и Рыбном в Рыбинском районе, а также в деревне Каптырево в Шушенском районе и в районе села Знаменка в Мичуринском районе.

    За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Гражданам придется платить от пяти до пятнадцати тыс. рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от сорока до шестидесяти тыс. рублей. Штрафы для юридических лиц составят от 300 до 400 тыс. рублей.

    С начала года в регионе зафиксировано более 60 пожаров сухой растительности, охвативших около 250 га. Палы травы запрещены, так как они негативно влияют на здоровье людей, особенно с заболеваниями легких, и уничтожают мелких животных и насекомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске на горе Машук произошел пожар, охвативший 1 тыс. кв. метров сухой растительности, однако огонь удалось локализовать. В Хоринском районе Бурятии начался лесной пожар на территории площадью один гектар, в тушении которого участвовали 12человек и две единицы техники.

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    5 апреля 2025, 21:33 • Новости дня
    Апрельский снегопад в Минске отменил футбольный матч

    Снегопад в Минске отменил матч «Динамо» и «Немана»

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный апрельский снегопад в Минске привел к отмене футбольного матча между минским «Динамо» и гродненским «Неманом», а также вызвал предупреждения о возможных отклонениях в графике общественного транспорта.

    Минск накрыл апрельский снегопад, что привело к отмене футбольного матча. Как передает РИА «Новости», в связи с погодными условиями в городе возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта. «Минсктранс» призвал горожан учитывать эти изменения при планировании поездок.

    ГАИ Минска напомнила водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции из-за сложных дорожных условий, вызванных снегопадом. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы и быть внимательными при переходе дорог. Сотрудники ГАИ готовы помочь участникам дорожного движения, как сообщается в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома.

    На футбольный матч между минским «Динамо» и гродненским «Неманом» снегопад оказал более значительное влияние. Встреча была остановлена на четырнадцатой минуте и затем перенесена. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что новая дата игры будет объявлена позже.

    Несмотря на сильные осадки, международный аэропорт Минска продолжает работать по расписанию – вылеты и прилеты выполняются без задержек. Синоптики и МЧС предупредили о неблагоприятной погоде на 6 апреля, включая усиление ветра и дальнейшие снегопады. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности на выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.

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    5 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    В Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома

    Из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома в Нижнеудинске

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Кобзева, в результате ураганного ветра в Иркутской области возникли пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук. По словам губернатора, в Нижнеудинске огонь охватил различные части города, включая улицу Подгорную, а в Уке горят несколько домов.

    Порывы ветра достигают скорости 25 м/с и также затронули Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья на машины и дороги. Жертв нет, городские службы активно работают над устранением последствий, включая освобождение дорог от упавших деревьев.

    В Чунском муниципальном округе зафиксированы падения опор и повреждение кровель. В Тулуне отключена линия электропередач. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение с прогнозами ветра до 35 м/с и возможностью снегопадов и гололедицы.

    В Красноярском крае ураган также привел к повреждениям и угрозам пожаров. По словам губернатора Михаила Котюкова, идет вторая волна урагана, что увеличивает риск ландшафтных пожаров. В регионе отключены от электричества 94 населенных пункта, а жителям рекомендуется оставаться дома и избегать открытого огня на улице, передает ТАСС.

    В Хакасии число пострадавших от ураганного ветра достигло 11 человек. Пресс-служба Минздрава республики уточняет, что в медицинские учреждения с различными травмами обратились 11 человек, из них пятеро были госпитализированы. Среди госпитализированных трое находятся в Абаканской межрайонной больнице, двое – в Саяногорской. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение.

    Ранее в Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки на площади 1 тыс. кв. метров.

    Региональное управление МЧС сообщало, что пожары охватили южные районы Красноярского края, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский, из-за пала прошлогодней травы и сильного ураганного ветра.

    В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, который обострил пожарную обстановку и привел к возникновению 43 очагов пожаров.

    Мощный штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, вследствие чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

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    5 апреля 2025, 21:21 • Новости дня
    Ураган в Иркутской области оставил без света более 100 тыс. домов

    В Иркутской области ураган обесточил более 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный ураганный ветер в Иркутской области привел к отключению электроснабжения в восьми районах, оставив без света более 100 тыс. домов.

    Как сообщает Telegram-канал МЧС Иркутской области, ураганный ветер в регионе достигал скорости 34 м/с. Из-за этого превентивно отключили электричество в 101306 домах в 613 населенных пунктах по восьми районам области. Ветер в некоторых местах сохраняется на уровне 15-29 м/с.

    В Тайшетском районе ветер сорвал крыши с десяти зданий, повалил деревья и ограждения, вызвав техногенные пожары. В Нижнеудинском районе в поселке Чехово огнем уничтожены пять жилых домов, начальная школа и столовая. В городе Тулуне пожар охватил три жилых дома и склад площадью 2,5 тыс. кв. метров, все возгорания ликвидированы.

    В Тулунском районе в поселке Ук пожар уничтожил три жилых дома и баню на площади 110 кв.метров. В Братском районе в поселке Бамбуй пожар охватил 18 садовых участков и сухую растительность на общей площади 1050 кв. метров, пожар локализован.

    Погибших и пострадавших нет, но воздействие ветра продолжится до утра 6 апреля, предупредили спасатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в селе Ермаковское Красноярского края ураган обрушил 35-метровую трубу котельной, оставив без тепла более 2 тыс. жителей и несколько административных зданий.

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.

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    5 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у северных Курил в Тихом океане

    Tекст: Мария Иванова

    Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у побережья северных Курил в 158 км южнее Северо-Курильска.

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья северных Курил. Событие зафиксировано в Тихом океане 5 апреля в 19.22 по местному времени (11.22 мск). Эпицентр находился на расстоянии 158 км южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, при этом очаг залегал на глубине 41 км, передает РИА «Новости».

    По информации начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами также не была объявлена.

    Землетрясение не вызвало разрушений и не представило угрозы для жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов.

    До этого землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море у Курильских островов, эпицентр находился недалеко от Кунашира, на глубине 46 километров.

    Некоторое повышение сейсмической активности на планете ожидается в ближайшие пять лет, число землетрясений может увеличиться, заявил директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

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    4 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Южных Курил

    Землетрясение 4,2 балла произошло в Охотском море у Курил

    Tекст: Мария Иванова

    Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море у Курильских островов, эпицентр находился недалеко от Кунашира, на глубине 46 километров.

    Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море вблизи южных Курильских островов, рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Она уточнила, что событие произошло 4 апреля в 13.34 по местному времени (5.34 мск), передает РИА «Новости».

    Эпицентр землетрясения находился в 147 километрах севернее Южно-Курильска на острове Кунашир, а очаг залегал на глубине 46 километров. По словам Елены Семеновой, на данный момент не поступало никаких сообщений об ощутимости этого землетрясения в населенных пунктах Курильских островов.

    Также не было объявлено тревоги цунами. Землетрясения подобной силы в этом регионе случаются относительно часто из-за его геологической активности. Так, в феврале подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали у Курильских островов в Тихом океане.

    Ожидается некоторое повышение сейсмической активности на планете в ближайшие пять лет, число землетрясений может увеличиться, сообщал директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

    Самое серьезное за последнее время землетрясение произошло в Мьянме. Количество погибших на данный момент превысило 3 тыс. человек, пострадали более 4,5 тыс. человек.

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    5 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Синоптик: Высота снежного покрова в Москве в понедельник достигнет 10-15 см

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель, сообщили синоптики.

    Высота снежного покрова в Москве к понедельнику достигнет 10-15 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру воскресенья снежный покров в столице увеличится на 5-10 сантиметров, а в понедельник достигнет своего пика, передает РИА «Новости».

    Тишковец также отметил, что за воскресенье и ночь на понедельник в Москве ожидается выпадение до 43 мм осадков, что превышает месячную норму апреля в 37 миллиметров. Это может привести к образованию снежного вихря, при котором видимость в ночные часы сократится до 150 метров.

    Специалист подчеркнул, что в воскресенье ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, что может вызвать метель и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров. Это создаст дополнительные трудности для жителей и гостей столицы при передвижении по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.

    В эти выходные в Москве ожидается снег и гололедица, а температура может опуститься ниже нуля.

    Между тем в пятницу в Москве воздух прогрелся до 16,5 градусов, что стало новым максимумом года.

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