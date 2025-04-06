Пять самолетов направили в Минводы из-за тумана в Сочи

Пять рейсов перенаправили в Минеральные Воды из-за тумана в Сочи

Как передает ТАСС, в городе Сочи наблюдается сильный туман, который может продлиться в течение суток 6 апреля. На 02:25 по московскому времени экипажи пяти рейсов приняли решение направить самолеты на запасной аэродром в Минеральные Воды для обеспечения безопасности полетов.



В телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили: «В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он может сохраниться в течение суток 6 апреля. По состоянию на 02:25 (мск), 06.04.2025 экипажами пяти рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об уходе на запасной аэродром (в Минеральные Воды)».

Все службы аэропорта Сочи переведены на усиленный режим работы, чтобы оперативно обслуживать самолеты и пассажиров в условиях сложных метеоусловий. Пассажиры перенаправленных рейсов могут обратиться в службы аэропорта для получения актуальной информации о своих полетах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, низкая видимость в районе аэропорта Сочи 3 апреля вынудила девять самолетов направиться на запасные аэродромы, включая Грозный и Махачкалу, что привело к задержкам вылетов. Командиры шести воздушных судов, направлявшихся в Сочи, 5 апреля решили уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

