Из-за тумана не смогли сесть в Сочи и ушли на запасные аэродромы девять самолетов

Tекст: Ольга Иванова

Девять самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за тумана, который снизил видимость в районе аэропорта. На момент 19:00 по московскому времени 3 апреля, самолеты перенаправлены в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды, сообщает ТАСС.

В связи с ухудшением погодных условий и сложными метеоусловиями, рейсы на вылет из Сочи задерживаются. В Росавиации подчеркнули, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для оперативного обслуживания пассажиров и самолетов.

Также в Росавиации отметили, что ситуация находится под контролем, предпринимаются все необходимые меры для минимизации последствий задержек. В ближайшее время ожидается улучшение видимости, что позволит возобновить посадку и вылет самолетов без отклонений от расписания.