За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.6 комментариев
Сильный ветер остановил канатку на Эльбрусе
На Эльбрусе остановили верхнюю очередь канатной дороги и трассы Гарабаши – Мир из-за ветра более 15 м/с, но остальные канатные дороги работают.
Как сообщает РИА «Новости», с утра воскресенья верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе и горнолыжные трассы Гарабаши – Мир не функционируют. Причиной остановки стал сильный ветер, превышающий 15 метров в секунду, что сделало эксплуатацию опасной. Это подтверждается администрацией курорта.
Тем не менее, другие очереди канатной дороги, такие как Азау – Кругозор и Кругозор – Мир, продолжают работать в штатном режиме. Также доступны горнолыжные трассы, которые пролегают от станции Мир до Азау.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин призвал улучшить уровень сервиса на курортах Северного Кавказа. В горах Кабардино-Балкарии за ночь выпало более полуметра снега. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что горнолыжница из Петербурга погибла под лавиной на Эльбрусе.