Сильный ветер остановил канатку на Эльбрусе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», с утра воскресенья верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе и горнолыжные трассы Гарабаши – Мир не функционируют. Причиной остановки стал сильный ветер, превышающий 15 метров в секунду, что сделало эксплуатацию опасной. Это подтверждается администрацией курорта.

Тем не менее, другие очереди канатной дороги, такие как Азау – Кругозор и Кругозор – Мир, продолжают работать в штатном режиме. Также доступны горнолыжные трассы, которые пролегают от станции Мир до Азау.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин призвал улучшить уровень сервиса на курортах Северного Кавказа. В горах Кабардино-Балкарии за ночь выпало более полуметра снега. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что горнолыжница из Петербурга погибла под лавиной на Эльбрусе.