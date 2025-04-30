Болсонару перевели из реанимации в отделение реабилитации больницы

Болсонару выписали из отделения нтенсивной терапии после операции на кишечнике

Tекст: Денис Тельманов

О переводе бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару из отделения интенсивной терапии на реабилитацию сообщила газета Metropoles. Болсонару находился в реанимации с 13 апреля, когда перенес операцию на кишечнике, связанную с ножевым ранением, полученным в 2018 году.

По данным издания, после улучшения состояния здоровья Болсонару был переведен в палату полуинтенсивной терапии, а в течение ближайшего времени его планируют перевести в обычную палату для реабилитации.

Медики уже удалили экс-президенту назогастральный зонд. Сейчас он может самостоятельно пить воду, чай и питаться желатином, что является признаком стабилизации состояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару провели операцию из-за кишечной непроходимости, возникшей на фоне последствий ножевого ранения, полученного в 2018 году, при этом политик продолжает находиться в реанимации после осложнений, возникших вследствие длительной абдоминальной операции, а также Верховный суд Бразилии возбудил дело против Болсонару, обвинив его в подготовке государственного переворота в 2022 году.