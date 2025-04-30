Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
США заявили о готовности частично признать территориальные требования России
В администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
По словам Келлога, США готовы частично признать территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Келлог отметил, что переговоры предполагают определенные уступки, и на вопрос о готовности США признать такие требования он ответил: «Частично – да».
Также он подчеркнул, что считает неверным предположение о выходе США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, отметив продолжение диалога.
Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма.
Президент США Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не имеет иллюзий относительно договороспособности Украины.
Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил
В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.