Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.49 комментариев
Марочко сообщил о разгроме позиций ВСУ у Богуславки
Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ у Богуславки
Российским военным удалось нанести значительный урон обороне ВСУ у Богуславки и Новой Кругляковки, уничтожив опорные пункты и военную технику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в ходе активных боев российские артиллеристы и ударные дроны нанесли серьезный ущерб обороне ВСУ в районе населенного пункта Богуславка и северо-западнее Новой Кругляковки, передает ТАСС. По его словам, артиллерийские расчеты Вооруженных сил России уничтожили три опорных пункта украинских подразделений. Кроме того, с помощью ударных беспилотников была выведена из строя одна единица бронетехники противника и уничтожено два автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке фронта, украинская армия после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинула свои позиции, а российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 метров, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширив зону контроля у Волчанска в Харьковской области.