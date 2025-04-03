В Минобороны рассказали об освобождении села Веселое в ДНР

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, российские штурмовики провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике, передает ТАСС. В результате операции было уничтожено до 100 украинских военных.

Кроме того, в ходе зачистки было ликвидировано три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения. Всего штурмовики зачистили более 200 строений, включая здания и подвальные помещения.

По данным Минобороны, в настоящее время инженерные подразделения российских вооруженных сил занимаются разминированием территории освобожденного Веселого.

Военные продолжают работу по разминированию местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц и дальнейшее восстановление инфраструктуры населенного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.