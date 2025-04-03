  • Новость часаРоссийские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Литва расхлебывает последствия ссоры с Китаем
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    На Украине сочли взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
    Противопожарные системы на судоверфи в Карелии не были в введены в строй
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 15:07 • Новости дня

    В Минобороны рассказали об освобождении села Веселое в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Российские штурмовые подразделения освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, уничтожив до 100 украинских военнослужащих и более 10 единиц военной техники, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, российские штурмовики провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике, передает ТАСС. В результате операции было уничтожено до 100 украинских военных.

    Кроме того, в ходе зачистки было ликвидировано три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения. Всего штурмовики зачистили более 200 строений, включая здания и подвальные помещения.

    По данным Минобороны, в настоящее время инженерные подразделения российских вооруженных сил занимаются разминированием территории освобожденного Веселого.

    Военные продолжают работу по разминированию местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц и дальнейшее восстановление инфраструктуры населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

    3 апреля 2025, 06:44 • Новости дня
    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове

    ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове на протяжении трех дней украинские военные свозят оружие на территорию одной из тепловых электростанций, ограничивая доступ сотрудников к ангару с грузом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.

    Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.

    По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

    Коментарии (18)
    3 апреля 2025, 12:09 • Новости дня
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов

    Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом, что вызывает ассоциации с интервенцией времен Гражданской войны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

    Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.

    По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

    Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.

    Коментарии (10)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    На Украине подтвердили службу генералов из США и Канады в генштабе ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-депутат Украины, описывая события, связанные попыткой СБУ задержать Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост командующего украинским войсками., подтвердил, что более 30 западных высокопоставленных военных участвовали в работе Генштаба ВСУ в Киеве.

    На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады рассказал о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ в 2023 году.

    Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где находились помимо украинских военных более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

    Береза также сообщил, что Залужный лично вышел к спецназу СБУ, подчеркнув присутствие западных высокопоставленных военных в качестве свидетелей действий СБУ. «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них – четырехзвездные генералы», – привел Береза слова, якобы сказанные Залужным.

    Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

    Коментарии (4)
    3 апреля 2025, 12:44 • Новости дня
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине являются «бредом больного», в то время как Запад и Киев планируют «очередной спектакль» в годовщину событий в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы многочисленных военных преступлениях России на Украине «бредом больного», передает ТАСС.

    Она отметила, что эти заявления представляют собой «вредоносную пропагандистскую канонаду».

    Кроме того, Захарова обвинила Запад и киевский режим в подготовке «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче. Она заявила, что это делается для снабжения «зомбоинформацией» украинских граждан и граждан Европейского союза, чьи страны продолжают выделять миллиарды на поддержку киевского режима.

    Захарова подчеркнула, что цель данных действий – сорвать мирные переговоры и обосновать дополнительные многомиллиардные вливания в украинскую экономику.

    «И тогда он был нужен для того, чтобы сорвать мирные договоренности и переговоры и ввергнуть регион в пучину бойни», – добавила дипломат.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.

    Лавров также заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения группировки «Днепр» освободили Лобковое в Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Восток» было анесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Разливом, Ялтой, Отрадным, Вольным Полем ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Миропольского, Проходов и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, бронемашина, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Каменки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новомихайловки, Редкодуба и Нового ДНР.

    ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Северска, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Курдюмовки, Константиновки и Плещеевки ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов.

    А подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» у Димитрова, Красноармейска, Котлино, Ленина, Удачного, Преображенки и Алексеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре броне машины, включая американский бронетранспортер М113 и французский VAB. Уничтожены два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.

    1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы взяли под контроль село Веселое в ДНР, прорвав последнюю линию обороны ВСУ, сообщили военкоры.

    Подразделения 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил России освободили село Веселое на Новопавловском направлении в Донецкой народной республике, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Сообщается, что российские войска зачистили более 200 строений. ВСУ потеряли более 70 человек, три единицы бронетехники и восемь автомобилей военного назначения.

    Сейчас бойцы группировки «Восток» закрепляются на занятых позициях. Военблогер Юрий Подоляка заявил, что в результате боев за Веселое была окончательно прорвана последняя линия обороны ВСУ на этом направлении, что позволило российским войскам закрепиться на новой линии фронта.

    Владимир Рогов сообщил, что ВС России  вошли на южные окраины села Веселое, начав бои за его освобождение, на стыке границ Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Кроме того, российские войска успешно продвинулись на Великоновоселковском направлении.

    Российские войска успешно преодолели первую линию обороны украинской армии у села Богатырь на западе Донецкой народной республики.

    Коментарии (2)
    3 апреля 2025, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, оставив без электричества и газа тысячи потребителей, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России сообщило о четырех атаках, совершенных Вооруженными силами Украины в течение суток, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Атаки были направлены на различные энергетические объекты в Луганске, Курске, Белгородской и Запорожской областях, что привело к значительным перебоям в электроснабжении и прекращению подачи газа.

    В Луганске в 00:43 был атакован газораспределительный объект «Сватово», в результате чего произошло возгорание и остановка газоснабжения более 11 тыс. потребителей. В Курской области в 02:11 удар беспилотника по энергообъекту компании «Курскэнерго» оставил без электричества более 1,2 тыс. потребителей.

    В Белгородской области в 12:06 артиллерийский обстрел вывел из строя подстанцию «Максимовка», оставив без электричества более 1,7 тыс. потребителей. Также в Запорожской области в 18:00 атака на подстанцию «Васильевка» прекратила электроснабжение для около 9 тыс. потребителей.

    Эти действия, по словам Министерства обороны России, свидетельствуют о неспособности киевского режима соблюсти возможные договоренности по урегулированию конфликта.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

    Коментарии (5)
    3 апреля 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп заявил о сотрудничестве России и Украины с США по урегулированию

    Трамп отметил хорошее сотрудничество Москвы и Киева с США в урегулировании конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной, и выразил обеспокоенность масштабами потерь.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наблюдают «хорошее сотрудничество» со стороны России и Украины в рамках урегулирования продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». В своем выступлении в Белом доме Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, конфликт необходимо остановить, называя его «вопросом человечности».

    Трамп также отметил, что если бы он был президентом ранее, то конфликт на Украине никогда не начался бы. Он выразил обеспокоенность по поводу масштабов потерь на поле боя, указав, что «ежедневно гибнут тысячи людей». По его словам, это касается как русских, так и украинцев, и подчеркивает необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Эта позиция президента США отражает усилия Вашингтона по достижению урегулирования и стабильности в регионе, несмотря на текущие вызовы и сложные взаимоотношения между вовлеченными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Украинские войска атаковали ДНР семь раз за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Территория ДНР подверглась семи обстрелам со стороны украинских войск за последние сутки, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, включая подростка, сообщили власти республики.

    Украинские войска семь раз обстреляли территорию ДНР за последние сутки, передает РИА «Новости». Все атаки пришлись на горловское направление. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, включая подростка.

    Сутками ранее было зафиксировано десять обстрелов.

    Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте в связи с обстрелом ВСУ энергообъектов в Курской области. Кроме того ведется следствие по факту удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.


    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 07:28 • Новости дня
    Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток ВСУ пересечь Днепр

    Владимир Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ попасть на левый берег Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток украинских диверсантов проникнуть на левобережную часть Херсонской области, большинство из которых останавливаются еще на подходе к берегу.

    По его словам, попытки украинских диверсантов пересечь Днепр и попасть на левый берег Херсонской области жестко и быстро пресекаются, передает РИА «Новости».

    «Большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу, часть диверсантов топят в реке», – заявил он.

    По словам губернатора, полная информация о наиболее горячих точках и других деталях фронта находится в распоряжении исключительно военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ Новой Каховки были ранены трое жителей, в то время как ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. Также сообщалось, что ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 06:30 • Новости дня
    Беженец сообщил об убийствах мирных жителей ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, по словам беженца из Часова Яра, намеренно нападали на мирных жителей, когда те пытались набрать воду из скважины, что привело к гибели троих человек после атаки дрона.

    Беженец из Часова Яра заявил, что украинские военные целенаправленно убивали мирных жителей, когда те направлялись за водой, сообщает РИА «Новости». По его словам, последняя группа людей, отправившаяся к скважине за водой, не вернулась в полном составе.

    По словам собеседника агентства, украинские военные применяли беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по мирным жителям. «Просто пошли до колючки и прилетел дрон», – добавил он, описывая, как происходили нападения на местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные используют мирных жителей в Часовом Яре в качестве живого щита. Российские войска сковали силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре. ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 13:49 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по цехам производства БПЛА, складам с боеприпасами, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба JDAM и три снаряда американскиой РСЗО HIMARS, а также 138 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49562 беспилотника, 601 ЗРК, 22644 танка и других бронмашин, 1533 боевые машины РСЗО, 23198 орудий полевой артиллерии и минометов, 33624 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.

    В четверг российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    ВСУ усилили войска у Часова Яра

    Украинская армия перебросила боеспособные соединения к Часову Яру

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные усилили свое присутствие у Часова Яра, перебросив туда наиболее подготовленные соединения, с акцентом на подразделения БПЛА.

    Украинские войска наращивают силы на Часовоярском направлении, передает ТАСС. По данным российских силовиков, ВСУ концентрируют наиболее боеспособные и подготовленные соединения в этом районе. В силовых структурах уточнили, что акцент сделан на подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. В феврале 2025 года ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затруднило действия украинских военных.


    Коментарии (0)
    Главное
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
    На рынке в Киеве произошел взрыв
    Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове
    Российские танки получили всеракурсную защиту от дронов
    В храме в центре Москвы зарезали мужчину

    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов

    В марте продажи новых автомобилей рухнули еще сильней, чем в феврале – почти вдвое. Теперь нет сомнений, что 2025 год станет одним из самых худших за всю историю современного российского авторынка. Эксперты ждут ухода с рынка ряда китайских брендов, массового банкротства автосалонов, убытки АвтоВАЗа. С другой стороны, затоваривание складов заставляет продавцов предлагать хорошие скидки. Выгодно ли в кризис покупать новый автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Пошлины Трампа шокировали мир

    «Это не поступок друга», «Трамп говорит, что собирается разрушить Бреттон-Вудскую систему», «Трамп взрывает правила мировой торговли», – так мировые СМИ отреагировали на введенные США таможенные пошлины. Тема тарифов попала на обложки большинства изданий. Как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ФСБ вывели из хаоса 1990-х годов

    Ровно тридцать лет назад, 3 апреля 1995 года, российские органы госбезопасности получили их сегодняшнее название – ФСБ. В каком состоянии тогда находилось наследие бывшего КГБ СССР, какая политическая борьба стояла за этим переименованием – и какие оно имело практические последствия для работы соответствующих структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва расхлебывает последствия ссоры с Китаем

    «Сотни миллионов евро прямых инвестиций» потеряны Литвой, о чем прямо заявляет руководство страны – а все из-за того, что Вильнюс взял на себя смелость поссориться с Пекином. Между тем, изначально литовцам обещали прямо противоположное: огромные доходы и даже фабрики по производству полупроводников. Почему же все пошло прахом? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............