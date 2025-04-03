ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.

Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.

По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.