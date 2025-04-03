  • Новость часаРоссия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США
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    Россия меняет подход к миграции
    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного
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    Le Point: Соглашение США и Украины включило разработку недр в Крыму и Донбассе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    34 комментария
    3 апреля 2025, 06:44 • Новости дня

    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове

    ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове на протяжении трех дней украинские военные свозят оружие на территорию одной из тепловых электростанций, ограничивая доступ сотрудников к ангару с грузом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.

    Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.

    По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

    2 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку в Сумской области на границе с Курской областью России, но ВС РФ нанесли им огневое поражение, сообщают силовые структуры.

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады попытались сбежать из Басовки в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Попытка бегства была пресечена огневым поражением, нанесенным бойцами ВС РФ. Собеседник агентства уточнил, что противник с потерями продолжает отступать из населенного пункта.

    На направлении Гуево в Курской области российские бойцы продолжают выбивать противника, оказывая сопротивление военным действиям ВСУ в районе Басовки и Веселовки. В районе Веселовки ВСУ предприняли три безуспешные контратаки, в которых использовались БМП. Однако российские войска с поддержкой танков уничтожили штурмовые группы противника и бронетехнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджи, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

    Коментарии (7)
    2 апреля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.

    Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.

    Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Коментарии (8)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне активных боевых действий на окраинах Демидовки российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области, сообщили в группировке «Север» ВС России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер», группировка «Север» продолжает активные боевые действия на различных направлениях. В ходе операции под Демидовкой были взяты в плен два украинских солдата, что стало результатом ожесточенных сражений с подразделениями ВСУ.

    Кроме того, в районе Краснояружского и Сумского направлений российские войска нанесли существенные потери противнику. Одновременно с этим на Волчанском направлении были уничтожены несколько боевых групп и техника противника. Всего за последние сутки российские силы уничтожили более 310 украинских солдат и значительное количество бронетехники.

    На Сумском направлении, в районе Басовки и Веселовки, противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты при поддержке бронетехники. Также удалось предотвратить прорыв колонны бронетехники из села Угроеды в направлении Демидовки.

    В дополнение к этому, российские войска продолжают разминирование территорий в Суджанском приграничье, где за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предмета. Более десяти граждан были эвакуированы из небезопасных районов.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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    2 апреля 2025, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия нанесла два удара по энергетической инфраструктуре в Курской области, что привело к отключению электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей в регионе, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетические объекты в Курской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

    Второй удар был нанесен через час, в результате обстрела украинскими военными другого энергообъекта в Курском районе был поврежден провод на высоковольтной линии 6 кВ. Это оставило без света еще более 300 бытовых потребителей.

    В Минобороны подчеркнули, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, заявляли о соблюдении ограничений на удары по энергетическим объектам России. Однако ВСУ, несмотря на эти заявления, продолжают планомерно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с использованием беспилотников и артиллерии.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что список атакованных Украиной объектов Россия направила в США и ООН.

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен.

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    2 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    На Украине подтвердили службу генералов из США и Канады в генштабе ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-депутат Украины, описывая события, связанные попыткой СБУ задержать Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост командующего украинским войсками., подтвердил, что более 30 западных высокопоставленных военных участвовали в работе Генштаба ВСУ в Киеве.

    На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады рассказал о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ в 2023 году.

    Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где находились помимо украинских военных более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

    Береза также сообщил, что Залужный лично вышел к спецназу СБУ, подчеркнув присутствие западных высокопоставленных военных в качестве свидетелей действий СБУ. «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них – четырехзвездные генералы», – привел Береза слова, якобы сказанные Залужным.

    Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

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    2 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    В Таганроге обнаружили обломки четвертого дрона

    Обломки четвертого БПЛА нашли в Таганроге у железнодорожного переезда

    Tекст: Вера Басилая

    В Таганроге обнаружены обломки четвертого БПЛА после ночной атаки на город, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Камбуловой, обломки четвертого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были найдены в Таганроге.. Он упал в районе железнодорожного переезда на улице Химической. Специалисты уже провели обезвреживание частей дрона, которые содержали взрывчатые вещества.

    На данный момент известно об одном пострадавшем, который получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия приступила к оценке ущерба на всех объектах, после чего будут приниматься меры по возмещению убытков и оказанию помощи в восстановлении имущества.

    Между тем, жители многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной, 57, эвакуированные из-за атаки, вернулись в свои квартиры. В результате атаки пострадал дом, в котором произошло возгорание, его удалось быстро потушить. Всего из дома эвакуировали 85 человек, режим ЧС введен в Таганроге, передает ТАСС.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями.

    После атаки беспилотников на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина, жильцы были эвакуированы.

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    2 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    ВСУ восстановили ж/д пути для переброски войск к Славянску и Краматорску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы используют перемирие для восстановления железнодорожной инфраструктуры и переброски войск в Донбасс, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире программы «Соловьев Live» сообщил, что украинские вооруженные силы восстанавливают железнодорожную инфраструктуру для переброски войск. По его словам, ВСУ используют перемирие, чтобы провести эти работы и усилить войска в направлении Славянска и Краматорска, передает ТАСС.

    Киселев отметил, что перемирие было поддержано Россией по предложению Дональда Трампа, в его рамках временно прекращены удары по энергетическим объектам Украины. «Наши партизаны докладывают, что в Славянск и Краматорск прибывает большое количество личного состава и техники», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции за освобождение города Суджи, а потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек, в результате чего ВСУ перестали использовать бронетехнику в Курской области.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    2 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о решимости России устранить первопричины конфликта на Украине

    Лавров: Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта. Он отметил, что этот конфликт был целенаправленно создан западными кураторами режима в Киеве, который пришел к власти в результате антиконституционного переворота, передает ТАСС.

    Российский министр отметил, что соответствующая информация была предоставлена вьетнамской стороне.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    2 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы взяли под контроль село Веселое в ДНР, прорвав последнюю линию обороны ВСУ, сообщили военкоры.

    Подразделения 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил России освободили село Веселое на Новопавловском направлении в Донецкой народной республике, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Сообщается, что российские войска зачистили более 200 строений. ВСУ потеряли более 70 человек, три единицы бронетехники и восемь автомобилей военного назначения.

    Сейчас бойцы группировки «Восток» закрепляются на занятых позициях. Военблогер Юрий Подоляка заявил, что в результате боев за Веселое была окончательно прорвана последняя линия обороны ВСУ на этом направлении, что позволило российским войскам закрепиться на новой линии фронта.

    Владимир Рогов сообщил, что ВС России  вошли на южные окраины села Веселое, начав бои за его освобождение, на стыке границ Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Кроме того, российские войска успешно продвинулись на Великоновоселковском направлении.

    Российские войска успешно преодолели первую линию обороны украинской армии у села Богатырь на западе Донецкой народной республики.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    2 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ сбежали с позиций у Новой Кругляковки

    ВСУ отступили с позиций у Новой Кругляковки после трехдневных боев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции, попав под дружественный минометный огонь, в результате чего часть солдат вернулась обратно, а судьба остальных остается неизвестной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ оставили свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после трехдневных боев с российскими войсками, сообщает ТАСС. Марочко отметил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции, не дождавшись ротации. Подразделение численностью до отделения отступило на несколько километров.

    При отступлении украинские военные попали под дружественный минометный огонь своих сослуживцев. Это привело к тому, что трое солдат вернулись на свои позиции, но судьба остальных бойцов остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении. Группа «Запад» за сутки взяла в плен десять солдат ВСУ. Также группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.

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    2 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов
    ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию по сборке беспилотников и центру подготовки операторов БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две американские управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и 177 беспилотников, в том числе 94 над территорией России.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 424 беспилотника, 601 ЗРК, 22 632 танка и других бронемашин, 1533 боевые машины РСЗО, 23 172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 592 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Вооруженные силы России поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА.

    В среду сообщалось, что российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье.

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    3 апреля 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп заявил о сотрудничестве России и Украины с США по урегулированию

    Трамп отметил хорошее сотрудничество Москвы и Киева с США в урегулировании конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной, и выразил обеспокоенность масштабами потерь.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наблюдают «хорошее сотрудничество» со стороны России и Украины в рамках урегулирования продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». В своем выступлении в Белом доме Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, конфликт необходимо остановить, называя его «вопросом человечности».

    Трамп также отметил, что если бы он был президентом ранее, то конфликт на Украине никогда не начался бы. Он выразил обеспокоенность по поводу масштабов потерь на поле боя, указав, что «ежедневно гибнут тысячи людей». По его словам, это касается как русских, так и украинцев, и подчеркивает необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Эта позиция президента США отражает усилия Вашингтона по достижению урегулирования и стабильности в регионе, несмотря на текущие вызовы и сложные взаимоотношения между вовлеченными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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    2 апреля 2025, 09:30 • Новости дня
    ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре

    Российские войска уничтожили три катера ВСУ при попытке форсировать Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России предотвратили высадку украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области, потопив три катера и ликвидировав их экипажи, сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».

    Киселев заявил, что Вооруженные силы России сорвали попытку украинских военнослужащих пересечь Днепр в Херсонской области, были уничтожены три катера ВСУ вместе с личным составом, передает ТАСС.

    Он отметил, что группировка «Днепр» продолжает боевые действия на правом берегу Днепра.

    Киселев также рассказал, что украинские войска пытаются помешать весенним полевым работам в регионе. За последние сутки были нанесены удары по трем комбайнам и одному трактору, задействованным на полях.

    Кроме того, Киселев сообщил о действиях российских десантников на часовоярском направлении, где они уничтожили около десяти танков противника за последние несколько дней. Он подчеркнул, что в операциях активно используется артиллерия и FPV-дроны. Способствует продвижению туман, который опустился после сильных дождей, позволяя штурмовикам продвигаться вперед.

    Ранее в Херсонской области было найдено автоматическое устройство технической разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра.

    Также сообщалось, что российские военные усложнили проведение ротации украинских войск в большинстве сел на правом берегу Днепра.

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    Трамп даст старт мировому переделу американского рынка

    Днем освобождения назвал Дональд Трамп 2 апреля. В этот день будут введены основные пошлины, как ожидается, на триллионы долларов. Это будет более жесткая тарифная война, чем первая волна в 2018-2019 годах. Она больше будет похожа на борьбу за рынки сбыта в XIX веке. Тогда Европа билась за колонии и их ресурсы, а теперь весь мир будет биться за доступ к рынку США, считают эксперты. Мир уже готовится к последствиям такой борьбы. Подробности

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    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

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    ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

    В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать? Подробности

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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты

    Весьма экзотический поворот случился с давней историей вокруг запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала» и ее лидера Константина Руднева. Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом на другом конце земного шара – в Аргентине. Чем известен этот человек и в чем его теперь обвиняют аргентинские власти? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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