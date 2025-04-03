В Иркутской области восстановили электричество после падения самолета

Губернатор Кобзев сообщил о восстановлении электричества в двух поселках после ЧП

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о восстановлении электроснабжения в поселках Средний и Новомальтинск после падения самолета Ту-22М3 в Усольском районе. Губернатор отметил, что электроснабжение удалось восстановить к 04:40 местного времени (23:40 мск 3 апреля), однако в деревне Буреть электроэнергия пока отсутствует.



По данным Кобзева, в деревне Буреть остаются без света 203 дома, в которых проживают 670 человек. Энергетики обещают завершить восстановительные работы к 14:00. В то же время губернатор подчеркнул, что жалоб от жителей на данную ситуацию не поступало.

Инцидент произошел после того, как самолет Ту-22М3 задел линию электропередачи в Усольском районе. Экипаж из четырех человек катапультировался, однако один из летчиков погиб. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, в результате которой летчик погиб, что подтвердили в Минобороны.

На месте падения ведутся спасательные работы по эвакуации экипажа, состоящего из четырех человек, один из которых погиб при приземлении.

В результате падения бомбардировщика без электричества остались 210 домов и три социально значимых объекта после повреждения линии электропередачи, о чем сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

