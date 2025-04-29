Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

«Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

«Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.