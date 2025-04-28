Могилу Асада осквернили неизвестные

Стало известно о похищении останков Хафеза Асада в Латакии

Tекст: Евгения Караваева

Останки бывшего президента Сирии и отца Башара Асада Хафеза Асада извлечены неизвестными лицами из его могилы в городе Кардаха и унесены в неизвестное место, передает РИА «Новости».

Согласно публикации Syria TV, активисты, разместившие видеоматериалы, обвиняют в случившемся вооружённые группировки, действующие в этом районе. На видео, размещённых в интернете, видно, что люди, осквернявшие могилу, были одеты в форму, похожую на военную.

Некоторые сирийские СМИ сообщают, что видеозапись с осквернением мавзолея была сделана 17 апреля. Ранее в декабре 2024 года газета Annahar уже сообщала о сожжении этой могилы вооружённой толпой, также основываясь на видео из соцсетей.

Ситуация в регионе обострилась после того, как в конце ноября 2024 года вооружённые формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на сирийскую армию и 8 декабря вошли в Дамаск. После этого Башар Асад покинул пост президента и уехал из страны, а временным президентом был назначен Ахмед аш-Шараа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после свержения президента Башара Асада сирийцы смогли попасть на его семейный летний курорт в Бурж-Ислам, который был разграблен и поврежден местными жителями, а супруга бывшего президента Сирии Асма Асад могла быть связана с британской разведкой, получив работу в JPMorgan Bank в Лондоне с помощью офицера разведки Элизы Буллер.