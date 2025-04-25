В Москве открылась выставка Минэнерго России «Дважды победители»

В Музее Победы представили экспозицию о вкладе энергетиков в Победу

Открытие выставки «Дважды победители» прошло 25 апреля с участием министра энергетики Сергея Цивилева, статс-секретаря Минобороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой и директора Музея Победы Александра Школьника. Экспозиция организована Минэнерго России совместно с Минкультуры, Минобороны, фондом «Защитники Отечества» и движением «Народный фронт». В центре внимания – вклад энергетиков, угольной и нефтяной отраслей в Победу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На выставке представлены уникальные материалы: документальные кадры, трофеи спецоперации, фрагмент «кабеля жизни» с Ладоги, китель Михаила Первухина, а также макет энергопоезда, который подавал электричество в освобожденный Сталинград. Использованы современные цифровые решения, архивные материалы и разделы про развитие ТЭК в годы войны и после нее. Особое место занимает модель «Энергетика из прошлого в будущее» для детей.

Анна Цивилева подчеркнула, что экспозиция демонстрирует «значимость подвига поколения дважды победителей».

«Экспозиция вызывает сильные чувства и эмоции. В первую очередь гордость за людей, которые не только нашли в себе силы защитить страну и отстроить ее после войны, но сохранили в себе лучшие человеческие качества: любовь, доброту, сострадание. Это служит примером для каждого из нас, заставляет задуматься о глубине их подвига – духовного, гражданского. Мы преклоняемся перед нашими героями», – заявила Цивилева.

Александр Школьник отметил, что формат экспозиции построен на историях конкретных людей и событий, что особенно важно для молодежи и сохранения преемственности поколений.