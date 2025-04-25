Бессеберг признался в суде в связи с россиянкой Евой

Бывший глава IBU Бессеберг признал интимную связь с 42-летней россиянкой

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», Андерс Бессеберг, экс-глава Международного союза биатлонистов, в ходе апелляционного разбирательства признал сексуальную связь с россиянкой Евой. По его словам, отношения начались, когда он занимал пост президента IBU, а женщина была 42-летней поклонницей биатлона из России. Бессеберг отметил, что эти отношения были обычной летней интрижкой и утверждал, что не знал о каком-либо другом статусе женщины.

Бессеберг заявил: «Это была типичная летняя интрижка. Мужчине не запрещено знакомиться с другими женщинами. У меня не было никаких подозрений, что эти женщины были проститутками или что они устроили ужин для меня».

Портал уточняет, что норвежец познакомился с Евой в 2016 году на ужине в России. Посредником и переводчиком был российский вице-президент IBU Виктор Майгуров, так как Ева практически не говорила по-английски. Бессеберг ранее был приговорен к тюремному сроку за коррупцию, в том числе за получение подарков и услуги проституток. Апелляция по его делу продлится 21 рабочий день.

Напомним, норвежский суд приговорил бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга к трем годам и одному месяцу тюремного заключения за действия в интересах России.

Комиссия IBU ранее признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских спортсменов, а издание VG писало, что экс-глава IBU по телефону якобы обсуждал сокрытие положительных допинг-проб россиян.