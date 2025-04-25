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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки
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    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине
    Ударом по Киеву уничтожено производство двигателей для РСЗО и «Нептун»
    Украина стала готовиться к прекращению поддержки со стороны США
    Berliner Zeitung: Вопрос Крыма спровоцировал угрозу раскола внутри НАТО
    Пакистан объявил о «мерах возмездия» против Индии
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

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    25 апреля 2025, 11:17 • Новости дня

    Минобороны опубликовало видео поражения танка T-72 и бронетехники ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России опубликовало видеоматериалы уничтожения военной техники и систем связи Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

    Российское военное ведомство обнародовало видеозапись, на которой зафиксированы удары по различной военной технике и средствам связи ВСУ на Донбассе, передает ТАСС.

    На кадрах с беспилотников зафиксированы прямые попадания по украинскому танку T-72, турецкому бронетранспортеру Kipri, американским внедорожнику HMMWV и бронетранспортеру M113.

    Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как операторы FPV-дронов группировки войск «Южная» успешно уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.

    Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

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    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    24 апреля 2025, 23:56 • Новости дня
    Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области
    Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате пожара, который начался из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области, сообщила Белгородская митрополия Русской православной церкви и губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших нет», – приводит ТАСС текст сообщения митрополии.

    Гладков подчеркнул в Telegram, что атака «по одному из самых святых мест Белгородчины» в «святую пасхальную неделю» была целенаправленной.

    «То, как дронами не давали тушить пожар – мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», – сообщил он, добавив, что «огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой».

    Пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко рассказал о подробностях атаки ВСУ: «Вечером украинский дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпас над Сухаревским монастырем, из-за того, что монастырь полностью деревянный, он вспыхнул как спичка, возможно, там была какая-то зажигательная смесь». При этом украинский дрон, который атаковал людей и технику, мешал тушить пожар, передает РИА «Новости».

    В Белгородской и Старооскольской епархии предположили, что было два БПЛА «Баба-Яга» – «одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко». «Думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новый Иерусалим – репродукция библейского Иерусалима, расположен на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 км от города Валуйки. Строительство комплекса велось с 2001 года. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

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    25 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели
    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, выйдут ли США из переговоров по урегулированию на Украине, стоит рассмотреть через две недели, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    В ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия и разведывательных данных Киеву в случае выхода США из переговоров Трамп заявил: «Давайте посмотрим, что произойдет. Думаю, мы заключим сделку», – передает ТАСС.

    По его словам, если соглашение будет достигнуто, необходимости рассматривать вопрос о прекращении поддержки не возникнет. «Вы можете задать этот вопрос через две недели, и посмотрим», – сказал американский лидер. Трамп выразил надежду, что стороны близки к договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что «не придется отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России, отметив, что предпочел бы вернуться к этому вопросу через неделю в ожидании завершения переговоров и возможности заключения сделки.

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    25 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    Bild сообщила о подготовке Киева к прекращению поддержки со стороны США
    Bild сообщила о подготовке Киева к прекращению поддержки со стороны США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев рассматривает возможность прекращения американской поддержки и «готовится к худшему сценарию», пишет Bild.

    «Мы готовимся к худшему сценарию, – приводит ТАСС слова источника Bild в украинском правительстве. – А именно к прекращению поддержки со стороны США».

    Источник выразил разочарование тем, что Белый дом не оказывает давления на президента России Владимира Путина и воздерживается от введения новых санкций против России.

    По словам дипломатического представителя Украины, новый мирный план, предложенный США, оказался неприемлем для Киева как по содержанию, так и по «сигналам», полученным на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии», после этого власти США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана.

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    25 апреля 2025, 11:10 • Новости дня
    Ударом по Киеву уничтожено производство двигателей для РСЗО и ракет «Нептун»

    Подполье сообщило об уничтожении цеха производства двигателей для РСЗО и ракет «Нептун» в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по Киеву полностью разрушен подземный цех по производству двигателей для ракет РСЗО, «Нептун» и беспилотников, где находились иностранные специалисты, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    В результате удара по Киеву уничтожен подземный цех, в котором производили двигатели для ракетных систем залпового огня и ракет «Нептун», сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в ликвидированном цехе также изготавливали двигатели для беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Уничтожен полностью подземный цех, где было производство двигателей для ракет РСЗО и для ракет «Нептун». Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования».

    Лебедев уточнил, что среди ликвидированных сотрудников были иностранные инженеры, отвечающие за эксплуатацию западного оборудования. Подробности о количестве уничтоженных специалистов и масштабе разрушений не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности. В тот же день в результате удара значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде была уничтожена, что привело к потере топлива для украинских ракет.

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    25 апреля 2025, 03:21 • Новости дня
    Стармер назвал ошибкой идею независимой от США европейской политики по Украине
    Стармер назвал ошибкой идею независимой от США европейской политики по Украине
    @ Lauren Hurley/No. 10 Downing Street/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Курс Европы по ситуации на Украине должен оставаться согласованным с США, заявил глава правительства Великобритании Кир Стармер.

    «Многие призывают нас идти исключительно европейским курсом, а не общим курсом Европы и Америки. Мне это кажется принципиально неверным, как в отношении Украины, так и в целом», – приводит слова Стармера ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    По словам премьера, только согласованный курс Европы и США, основанный на принципах НАТО, обеспечил безопасность и стабильность в Европе на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что странам альянса необходимо сосредоточиться на сохранении этого подхода.

    Премьер-министр Британии также выразил несогласие с рядом заявлений Белого дома, особенно относительно конфликта на Украине. Стармер сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский не несет ответственности за продолжающиеся боевые действия. Премьер подчеркнул важность долгосрочного прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз опасается потери единства из-за возможного признания со стороны США воссоединения Крыма с Россией.

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    25 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    «Северяне» нанесли удары по колумбийским наемникам в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» нанесла удары по группам колумбийских наемников в Сумской области Украины.

    «В приграничных лесах Сумской области вскрыты группы колумбийских наемников из состава 47 омбр. По скоплению живой силы противника нанесено огневое поражение», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается о «тяжелых боях за освобождение Поповки, где осталось уничтожить укрофашистов на двух улицах». Кроме того, «Северяне» не позволили ВСУ перебросить из Миропролья в район границы «оккупантов на квадроциклах». «Прорыва госграницы не допущено», – говорится в сообщении.

    «В социальных сетях выявлены десятки некрологов ВСУшников из состава 21 омбр, уничтоженных «Бесстрашными» в результате комплексного огневого поражения 21 апреля в Осоевке (Сумская область)», – сообщает «Северный Ветер».

    Отмечается, что силы ВСУ, которые находятся в лесопосадках приграничья «брошены командованием», их уже не пытаются обеспечить продовольствием и боеприпасами.

    На Сумском направлении «Северяне» продолжают освобождение последнего захваченного врагом населенного пункта Суджанского района – села Горналь, украинские войска «выбиты из большей части населенного пункта», сохраняется «очаговое сопротивление» ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Сообщается, что две группы украинских военных хотели сдаться, но «были расстреляны своими сослуживцами».

    В окрестностях Локни «две группы 41 омбр ВСУ» также хотели самовольно оставить позиции, но «были остановлены заградительным огнем» сослуживцев. В целом «41 омбр утратила боеспособность в ходе «Курской авантюры».

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,8 тыс. м. За сутки потери ВСУ превысили 220 человек (из них более 160 на Сумском и 20 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, накануне группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.

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    24 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Храмовый комплекс загорелся в результате атаки ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Валуйском районе Белгородской области в результате атаки, устроенной вооруженными силами Украины, начался пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим, сообщил представитель комплекса.

    «У нас пожар после обстрела», – приводит его слова ТАСС.

    Заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко сообщил, что пожар начался в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Пострадавших нет. При этом он рассказал, что после того, как «на место прибыли пожарные машины, вновь начался обстрел». В связи с этим пожарные «пока не могут приступить к тушению».

    Новый Иерусалим – репродукция библейского Иерусалима. Деревянный храм расположен на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 км от города Валуйки. Строительство комплекса велось с 2001 года.

    Напомним, Свято-Михайловский храм в селе Погребки Курской области получил значительные повреждения после целенаправленного удара вооруженных сил Украины.

    Также вооруженные силы Украины обстреляли храм-часовню в селе Зерново Суземского района Белгородской области.

    Кроме того, ВСУ захватили Горнальский мужской монастырь в Курской области, но российские войска полностью уничтожили украинскую группировку.

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    24 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявления Мельника о войне до 2029 года

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления украинского постпреда при ООН Андрея Мельника, предложив ему обратиться к врачу, а не в ООН.

    По ее словам, такие заявления следует адресовать врачам, а не международным организациям, передает ТАСС.

    «Это, конечно, уже к врачу, а не в ООН. Это же прекрасная характеристика и наглядная картина того, что в принципе происходит на Банковой», – подчеркнула дипломат.

    Захарова также добавила, что украинские власти продолжают шантажировать западноевропейских партнеров, используя угрозы для получения финансовой и военной помощи.

    Она выразила мнение, что такие действия обусловлены «растущими аппетитами» киевского режима относительно военной поддержки на фоне «несбыточной мечты нанести поражение России».

    Ранее Мельник предложил Германии взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержания украинской армии, заверив, что в таком случае перемирие на Украине может быть достигнуто к 2029 году.

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    24 апреля 2025, 23:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что Украина получила от США более 100 млрд долларов помощи

    Зеленский признал поступление на Украину помощи от США на 105 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что объем помощи, полученной Киевом от США, достигает 105 млрд долларов, хотя ранее называл меньшую сумму.

    «У меня есть мой собственный внутренний аудит, и моя страна четко документирует, сколько помощи было предоставлено. Чтобы вы знали – у нас было 104-105 млрд американских долларов. Большая часть этих денег была в форме оружия», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    В интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил, что большая часть средств пошла на закупку вооружений, которые были использованы на поле боя, а использование помощи было задокументировано в ходе внутреннего аудита.

    «Не то что мы спорим, что США сказали, что даем вам 200, а мы говорим, нет, 100. Нет, это не спор. Я отвечаю на то, какой был вклад, сколько денег пришло на Украину», – сказал он, не объяснив, почему прежде говорил о 76 млрд.

    Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина делится с США всей полученной информацией о ведении боевых действий и разработке оружия.

    Зеленский также призвал США не искать «баланс» в оценке ситуации между Украиной и Россией. «Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор – это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая администрация США заявила, что Вашингтон потратил на Украину 350 млрд долларов. Зеленский ответил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд. По его словам, до Украины дошли только 76 млрд долларов. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

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    25 апреля 2025, 00:25 • Новости дня
    Рубио заявил о реалистичном плане урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио призвал «положить конец» вооруженному конфликту. «Обе стороны просто должны с этим согласиться. Мы показали им путь вперед», – приводит его слова ТАСС.

    По его мнению, в Лондоне прошла «хорошая встреча», ожидаются «хорошие встречи на выходных», России и Украине «показали финишную черту». «Нужно, чтобы обе стороны сказали «да», – заявил он, подчеркнув, что обе стороны «должны туда прийти».

    Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии в том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы. Она заявила: «Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса)», – передает РИА «Новости».

    Брюс подчеркнула, что «уступки будут с обеих сторон», но «детали этих уступок не будут обсуждаться или утверждаться, пока нет прекращения огня». По ее словам, решения об уступках будут принимать Россия и Украина.

    Напомним, по данным СМИ, Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов, включая признание американцами российского суверенитета над Крымом. Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Владимира Зеленского принять предложенный вариант.

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    24 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Подполье заявило об уничтожении завода топлива для ракет ВСУ

    Подполье заявило об уничтожении завода топлива для ракет ВСУ в Павлограде

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде была уничтожена, что привело к потере топлива для украинских ракет, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Значительный ущерб нанесен химическому заводу в Павлограде, который производил твердое топливо для ракет ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар уничтожил не всю, но большую часть производственных мощностей предприятия. Кроме того, был поражен склад с готовой продукцией, что привело к потере крупной партии ракет РСЗО, предназначавшихся для отправки на линию боевого соприкосновения.

    Лебедев уточнил, что завод занимался изготовлением твердого топлива для украинских ракет, в том числе РСЗО, а также производил начинку для кассетных боеприпасов. Он подчеркнул: «То, что рабочих не пускали, означает, что повреждено нечто очень секретное».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам украинской военной промышленности.

    Ранее в Херсоне были поражены несколько ангаров с техникой и дом, где находились более ста украинских военных.

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    25 апреля 2025, 03:41 • Новости дня
    Шойгу сообщил о подготовке корректировки Стратегии нацбезопасности России

    Tекст: Антон Антонов

    Аппаратом Совета безопасности России осуществляется подготовка предложений по внесению в Стратегию национальной безопасности России дополнений и корректировок, а также по уточнению содержащихся в ней задач, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в подготовке участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет, который занимается глубоким анализом проблем, стоящих перед страной. Он подчеркнул, что стратегическое планирование становится все более актуальным из-за высокой динамики событий, последствия которых могут проявляться спустя годы, передает ТАСС.

    «Комплекс вызовов и угроз, стоящих сегодня перед Россией, обострение ее отношений с Западом имеет не случайный, а объективный характер и обусловлен самим ходом исторического процесса. Вспомните – президент России предупреждал о возможности такого развития событий еще на Мюнхенской конференции в 2007 году», – сказал Шойгу.

    Секретарь Совбеза отметил, что Стратегия нацбезопасности определяет национальные интересы, стратегические приоритеты и долгосрочные цели развития России. Он связал проведение специальной военной операции с необходимостью защиты национальных интересов России и достижением целей денацификации и демилитаризации Украины.

    Шойгу также обратил внимание, что проблемы, возникшие после начала СВО, показали взаимосвязь задач национальной безопасности и социально-экономического развития. Он указал на необходимость внутренней опоры страны при одновременной открытости для международного сотрудничества. По его словам, кризис европейской безопасности и новые вызовы требуют оперативного реагирования и пересмотра стратегических подходов.

    «В условиях высокой динамики международной обстановки повышается важность прогнозирования стратегических рисков и угроз национальной безопасности, выработки сценариев развития глобальных трендов, кризисных ситуаций и оперативного реагирования на них», – пояснил Шойгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу заявил, что НАТО увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». По его словам, европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году.

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