Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Федеральные ведомства, музеи и вузы поддержали акцию «Окна Победы»
Всероссийская акция «Окна Победы» объединила взрослых и детей по всей стране, а также получила отклик за рубежом благодаря инициативе объединения «Движение первых».
Участие в акции подтвердили сотрудники министерств, ведомств и крупных компаний по всей стране. «Движение первых» разработало свыше тридцати трафаретов с символикой Победы, которые используются для украшения окон. К акции присоединились российские представительства в Беларуси, Казахстане, Китае, Индии и США. В учреждениях культуры, образования и здравоохранения также появились тематические оформления, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов отметил: «Акция «Движения первых» «Окна Победы» – это традиция, которая из года в год напоминает нам о героизме нашего народа в борьбе с фашизмом. Это возможность передать молодому поколению воспоминания о подвигах дедов и прадедов, возможность воспитать настоящих патриотов России».
В числе первых участников в Москве были Министерство труда, Министерство транспорта и Государственная дума. Министр транспорта Роман Старовойт напомнил о героических подвигах работников транспорта в годы войны и подчеркнул важность сохранения памяти. Инициативу поддержали также председатель комитета Госдумы Артем Метелев и глава Росмолодежи Григорий Гуров. К акции присоединились и студенты РАНХиГС вместе с ректором Алексеем Комиссаровым.
В регионах страны и за рубежом также прошли мастер-классы по изготовлению трафаретов. Окна с символикой Победы появились в образовательных и культурных учреждениях Ростовской, Тульской и Омской областей, Красноярского и Хабаровского краев. По словам главы общества «Знание» Максима Древаля, акция стала важным элементом патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.