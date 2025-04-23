Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Бордачев: Наука о международных отношениях находится в руинах
Современная наука о международных отношениях утратила объяснительную функцию и стала инструментом легитимации происходящего, заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Бордачев выступил на второй конференции «Валдай – новое поколение», идущей на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. «Мы действительно стоим сейчас на руинах науки о международных отношениях. Так получилось, что за последние десятилетия эта дисциплина прошла очень драматический путь и превратилась из способа объяснить происходящее в способ оправдать происходящее», – сказал он, передает РИА «Новости».
Программный директор подчеркнул, что теперь задача участников конференции заключается в попытке извлечь из оставшихся «руин» инструменты для работы с огромным массивом фактических данных, регулярно поступающих в распоряжение исследователей.
Вторая конференция «Валдай – новое поколение» продлится до пятницы.