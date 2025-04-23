Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Лавров сообщил о согласии Узбекистана минимизировать риски терроризма
Лавров: Узбекистан согласен минимизировать риски терроризма и преступности
Власти Узбекистана полностью понимают необходимость минимизации возможностей для нарушений и снижения рисков терроризма и преступности среди мигрантов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
По словам Лаврова, на встречах с узбекской стороной обсуждалось введение порядка, который позволит эффективно бороться с экстремистской и террористической деятельностью. Он подчеркнул, что стороны нашли полное взаимопонимание по вопросу усиления контроля и обеспечения безопасности, особенно в миграционной сфере, передает ТАСС.
В среду Лавров подчеркнул важность предотвращения преступных проявлений среди трудовых мигрантов на фоне нехватки рабочих рук. Кроме того, министр иностранных дел России заявил, что ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не соответствует долгосрочным интересам России, а вместо этого необходимо усилить контроль за их поведением.