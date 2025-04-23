Сторонники нейтралитета Грузии призвали к прямым переговорам с Россией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В сегодняшнем мире переговоры стали главным трендом, их проводят друг с другом враги и соперники. В такой ситуации отказ Грузии от переговоров с Россией (да, она – «оккупант») заставляет остальной мир думать, что ему незачем ломать себе голову, раз Тбилиси сам не хочет вести диалог о территориальных вопросах», –заявила она.

По ее словам, «только «глубинное государство» противится налаживанию отношений Грузии с Россией».

«Если власти Грузии действительно освободились от господства «глубинного государства», то это должно найти отражение в нашей политике по восстановлению территориальной целостности», – сказала Нана Какабадзе.

«Практика показывает, что международные переговорные форматы терпят крах. Единственный механизм, который не опробовала Грузия, это прямой диалог с Россией, - подчеркнула сторонница нейтралитета страны. – Это требует продуманной, патриотичной политики».

По словам правозащитницы, «необходима содержательно новая политика, которая подразумевает в интересах Грузии урегулирование дипломатических отношений со всеми важными государствами».

Как заявила Нана Какабадзе, «идея нейтралитета – единственный полезный путь для Грузии».

Накануне Нана Какабадзе заявила о невозможности победить Россию войной или санкциями.