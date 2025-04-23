  • Новость часаМинистры Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
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    Как экономические реформы Горбачева развалили СССР
    Полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо
    Французский адмирал: Россия научилась противостоять западному оружию
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    Детонация снарядов во Владимирской области почти прекратилась
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    В Москве прошли обыски у лидеров «Депутатов мирной России»
    Суд Бишкека арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии
    Китай снизил тарифы на авиаперевозки товаров в Россию
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    23 апреля 2025, 09:33 • Новости дня

    Сторонники нейтралитета Грузии призвали к прямым переговорам с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Известная правозащитница, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе призвала власти страны к прямым переговорам с Россией для решения важнейших проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В сегодняшнем мире переговоры стали главным трендом, их проводят друг с другом враги и соперники. В такой ситуации отказ Грузии от переговоров с Россией (да, она – «оккупант») заставляет остальной мир думать, что ему незачем ломать себе голову, раз Тбилиси сам не хочет вести диалог о территориальных вопросах», –заявила она.

    По ее словам,  «только «глубинное государство» противится налаживанию отношений Грузии с Россией».

    «Если власти Грузии действительно освободились от господства «глубинного государства», то это должно найти отражение в нашей политике по восстановлению территориальной целостности», – сказала Нана Какабадзе.

    «Практика показывает, что международные переговорные форматы терпят крах. Единственный механизм, который не опробовала Грузия, это прямой диалог с Россией, - подчеркнула сторонница нейтралитета страны. – Это требует продуманной, патриотичной политики».

    По словам правозащитницы, «необходима содержательно новая политика, которая подразумевает в интересах Грузии урегулирование дипломатических отношений со всеми важными государствами».

    Как заявила Нана Какабадзе, «идея нейтралитета – единственный полезный путь для Грузии».

    Накануне Нана Какабадзе заявила о невозможности победить Россию войной или санкциями.

    22 апреля 2025, 18:24 • Новости дня
    Минобороны объяснило ЧП во Владимирской области

    Минобороны объяснило ЧП во Владимирской области детонацией боеприпасов

    Минобороны объяснило ЧП во Владимирской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Происшествие в Киржачском районе Владимирской области связано с детонацией боеприпасов на территории воинской части, сообщило Минобороны.

    В части сдетонировали боеприпасы, хранящиеся на складе, начался пожар, для его ликвидации привлекли штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Причина ЧП – нарушение требований безопасности. По поручению министра обороны Андрея Белоусова создана комиссия по расследованию.

    Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе Владимирской области. В одном из поселков проводилась эвакуация жителей, объявлен режим ЧС районного масштаба.

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    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе

    Эксперт Федутинов: По Одессе могли быть нанесены удары «Геранями» в новой модификации

    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой говорят в Сети, может свидетельствовать об изменениях в винтомоторной группе аппарата. Они, вероятно, были направлены на повышение скорости и продолжительности полета дрона, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения о применении новой модификации «Герани» при ударе по Одессе.

    «Основной вклад в акустический след летательных аппаратов вносят двигатель и движитель», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации. По его мнению, в случае с атакой на объекты в Одессе речь идет о применении БЛА с двигателем не реактивным, а поршневым.

    «Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой уже говорят в Сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», – детализировал собеседник.

    Федутинов допускает, что изменения были направлены на повышение тактико-технических характеристик дрона, а именно – скорости и продолжительности полета. По его мнению, применение беспилотника такой модификации именно в районе Одессы неслучайно.

    «Цели в этом городе и его окрестностях входят в число приоритетных, потому что, во-первых, это транспортный хаб, через который осуществляется логистика ВСУ. Во-вторых, в Одессе имеются производственные мощности, относящиеся к оборонной промышленности», – сказал эксперт.

    Напомним, в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Предположительно, работали новые модификации «Гераней». К такому выводу пришли аналитики, которые обратили внимание на звук, который издают дроны. По оценке ряда зарубежных экспертов, БЛА в финальной фазе полета развивали на 20-25% большую скорость, чем стандартные модели.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», еще одной особенностью этой атаки стало то, что «Герани» действовали в полном соответствии с принципами роя – «с разведкой, разведением внимания и перераспределением целей в полете и точечным заходом на них». «А это значит, что скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», – считают они.

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    22 апреля 2025, 17:23 • Новости дня
    Генерал Попов попросил суд вынести справедливое решение

    Генерал Попов в обращении к суду попросил вынести справедливое решение

    Генерал Попов попросил суд вынести справедливое решение
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в своем обращении к суду попросил вынести справедливое решение по его делу о мошенничестве и подлоге, сообщили источники.

    Попов в последнем слове заявил, что мог совершать ошибки в жизни, а также заблуждаться, но указал, что не переступал закон, сообщили собеседники ТАСС.

    Генерал добавил, что оставался верным присяге, народу и верховному главнокомандующему, и подчеркнул, что не виновен. Попов попросил суд вынести «справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу».

    Окончательное решение по делу назначено на 24 апреля, на 12.00 мск.

    Напомним, гособвинение просило признать Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

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    22 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО Вандье признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные за три года конфликта научились эффективно противостоять современному западному вооружению, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье в подкасте журнала L'Express отметил, что российские войска хорошо изучили западное вооружение, поставляемое Киеву, и сумели научиться ему противостоять, передает ТАСС.

    Адмирал подчеркнул: «Если вы не адаптируетесь, то точно проиграете». Он также отметил, что с 2022 года конфликт на Украине проходил через несколько фаз, когда стороны делали ставку сначала на танки и противотанковые ракеты, затем на дроны, позже на зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронную войну, а сейчас – на артиллерию и пехоту.

    По его словам, альянс сталкивается с необходимостью быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, иначе он может потерять техническое и тактическое превосходство и столкнуться с трудностями в следующем конфликте.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о достижениях России за время СВО.

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    22 апреля 2025, 14:47 • Новости дня
    ИИ помог россиянке выиграть 36 млн рублей в лотерею

    Жительница Нижегородской области выиграла 36 млн рублей благодаря нейросети

    ИИ помог россиянке выиграть 36 млн рублей в лотерею
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Нижегородской области местная жительница с помощью нейросети смогла сорвать суперприз лотереи и стать обладательницей более 36 млн рублей.

    Жительница Нижегородской области выиграла 36 151 743 рубля в лотерею «Рапидо Про» благодаря совету искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Анастасия Синицына обычно покупала билеты наугад, но решила изменить подход и обратилась к нейросети за комбинацией чисел. Программа рекомендовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 и два, что привело к выигрышу многомиллионного суперприза в 325497-м тираже.

    В компании «Столото» отметили, что девушка также сверилась с гороскопом, который обещал особую удачу ее знаку зодиака именно в этой лотерее.

    Анастасия рассказала: «Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые триста рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать, и в ответ услышала, что теперь остается только жить счастливо».

    Выигрыш девушка планирует потратить на покупку жилья, ремонт для мамы, поездку в Китай, а также приобретение ноутбука и бытовой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Краснодара Константин выиграл в лотерею «Рапид Про» 189,5 млн рублей, несмотря на то что астролог предсказал ему отсутствие крупной удачи, а позже он вновь выиграл 100 тыс. рублей.

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    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    22 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой

    Глава ЕК расхваливала Евросоюз как безопасную гавань в непредсказуемом мире

    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила рост интереса к торговому сотрудничеству с Европой на фоне введения США новых тарифов и рыночной нестабильности, пишет Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны буквально в очередь выстраиваются, стремясь к сотрудничеству с европейскими партнерами после решения президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих торговых пошлин, пишет Politico.

    По словам фон дер Ляйен, она в последние недели вела переговоры с руководителями Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые ищут «сильных, надежных партнеров».

    «В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – заявила она.

    Мировой порядок, по оценке фон дер Ляйен, «меняется глубже, чем когда-либо после окончания холодной войны».

    Она подчеркнула, что на фоне торговых потрясений Европа демонстрирует стойкость, а поддержка членства в ЕС среди граждан достигла 74% – максимального уровня за 40 лет, согласно опросу Eurobarometer.


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    22 апреля 2025, 10:16 • Новости дня
    Житель Дагестана попытался догнать взлетающий самолет в аэропорту Сургута

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Дагестана, проспав посадку, самостоятельно вышел на летное поле Сургута, чтобы успеть на рейс в Махачкалу.

    Инцидент произошел ночью 18 апреля, передает РИА «Новости». Мужчина 1990 года рождения получил посадочный талон, прошел в стерильную зону и уснул в ожидании своего рейса до Махачкалы. После пробуждения он отправился покурить в специально отведенное место на улице и заметил, что началась посадка на его самолет.

    По словам представителя МВД на транспорте УрФО, «он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету». Сотрудники аэропорта задержали пассажира на летном поле. В полиции уточнили, что мужчина был трезв и не имел умысла на нарушение общественного порядка, поэтому к административной ответственности его не привлекли.

    В управлении МВД добавили, что самолет вылетел без опоздавшего пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта разрешило пассажирам, опоздавшим на рейс, использовать обратный билет, около десяти человек не смогли попасть на рейс в Бразилии из-за путаницы с авиакомпаниями, а в Шереметьево опоздавший пассажир разбил стекло после того, как не успел на свой самолет.

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа
    @ Mark Lennihan/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    22 апреля 2025, 19:36 • Новости дня
    В Индии 27 туристов погибли при нападении вооруженной группы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На северной территории Индии вооруженные люди напали на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран, погибло не менее 27 человек, сообщают местные телеканалы.

    Среди погибших оказались как минимум два иностранца, еще около 20 туристов получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на News18.

    Местные власти назвали случившееся терактом. Эта атака стала самой масштабной за последние годы. По словам главы региона Омара Абдуллы, подобные нападения на мирных жителей ранее не были столь крупными. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления».

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, провел телефонный разговор с министром внутренних дел Амитом Шахом и поручил принять все необходимые меры, а также посетить место происшествия.

    По данным очевидцев, нападавшие были в военной форме и скрылись после атаки. Индийские силовики ведут поиски стрелявших.

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    22 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Tекст: Анастасия Куликова

    С освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Так что проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВС России освободили монастырь в Курской области.

    «ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.

    По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.

    «Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.

     «Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.

    19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новооленовки, Зари, Ульяновки, Васюковки, Новой Полтавки, Северска, Часова Яра и Яблоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американская М113, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Поповки, Проходов и Окопа Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Каменки, Дорошовки, Московки Харьковской области, Нового, Кировска и Ямполя ДНР.

    Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую бронемашину HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, пусковую установку чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Миролюбовки, Лысовки, Новониколаевки, Богдановки и Новоэкономического ДНР.

    Противник при этом потерял более 310 военнослужащих и четыре бронемашины. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Толстого, Комара ДНР, Гуляйполя и Червоного Запорожской области.

    При этом потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Никольского Херсонской области.

    Уничтожены более 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

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