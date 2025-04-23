Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Сторонники нейтралитета Грузии призвали к прямым переговорам с Россией
Известная правозащитница, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе призвала власти страны к прямым переговорам с Россией для решения важнейших проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В сегодняшнем мире переговоры стали главным трендом, их проводят друг с другом враги и соперники. В такой ситуации отказ Грузии от переговоров с Россией (да, она – «оккупант») заставляет остальной мир думать, что ему незачем ломать себе голову, раз Тбилиси сам не хочет вести диалог о территориальных вопросах», –заявила она.
По ее словам, «только «глубинное государство» противится налаживанию отношений Грузии с Россией».
«Если власти Грузии действительно освободились от господства «глубинного государства», то это должно найти отражение в нашей политике по восстановлению территориальной целостности», – сказала Нана Какабадзе.
«Практика показывает, что международные переговорные форматы терпят крах. Единственный механизм, который не опробовала Грузия, это прямой диалог с Россией, - подчеркнула сторонница нейтралитета страны. – Это требует продуманной, патриотичной политики».
По словам правозащитницы, «необходима содержательно новая политика, которая подразумевает в интересах Грузии урегулирование дипломатических отношений со всеми важными государствами».
Как заявила Нана Какабадзе, «идея нейтралитета – единственный полезный путь для Грузии».
Накануне Нана Какабадзе заявила о невозможности победить Россию войной или санкциями.