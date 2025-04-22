  • Новость часаТрамп объявил о намерении посетить похороны Папы Франциска
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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
    Религиовед назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска
    WP: Маск уйдет из правительства США из-за «потока неприятных нападок»
    Переговорные позиции России. Путин переиграл всех
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    Названа причина смерти папы римского Франциска
    Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    3 комментария
    22 апреля 2025, 00:35 • Новости дня

    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Машина сбила ехавших на красный цвет подростков на электросамокате в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Северо-Восточном округе столицы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, сообщили в прокуратуре города в понедельник.

    Инцидент произошел на Кольской улице, водитель Lada Granta столкнулся с электросамокатом, пересекавшим дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

    На самокате одновременно передвигались две девушки 15 лет, они не спешились при переходе.

    Обе несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

    Ранее в России предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей.

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    21 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин вручил муниципальную премию «Служение»

    Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм.

    Церемония награждения второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит в Москве. Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

    Мероприятие проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который собрал около 4 тысяч участников из 89 субъектов страны. Всего на участие в премии было подано 41 313 заявок, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом от регионов Донбасса и Новороссии заявок поступило в четыре раза больше, чем годом ранее – всего 531.

    Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что муниципальная премия «Служение» была учреждена по поручению главы государства и награда вручалась впервые в 2024 году.

    Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов. Глава государства приехал сюда уже второй раз за месяц — до этого он посещал центр 26 марта.

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    21 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами

    В универмаге центра «Россия» начали продавать футболки с новыми цитатами Путина

    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
    @ Пресс-служба Национального центра Россия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В универмаге на территории национального центра «Россия» появились футболки и бейсболки с цитатами президента Владимира Путина, включая высказывания о суверенитете и будущем страны.

    В магазине на территории национального центра «Россия» начала продаваться обновленная коллекция одежды с автографами и цитатами президента Владимира Путина. Посетители могут приобрести футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее», передает РИА «Новости».

    Сотрудница магазина рассказала, что наибольшим спросом пользуются футболки с ракетой «Орешник» и надписями, в которых упоминается Россия. Помимо новых фраз в коллекции представлены и уже известные высказывания президента, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

    Коллекция тематического мерча впервые была представлена в 2023 году на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С тех пор количество видов продукции и цитат президента заметно выросло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» ранее появились на Ozon и быстро были раскуплены, а лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в такой футболке.

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    21 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов.

    Визит президента состоялся в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Москве с 21 по 23 апреля, передает ТАСС.

    Мероприятие проводится ежегодно и направлено на развитие и продвижение муниципального самоуправления в России. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

    Напомним, 26 марта Путин посетил Национальный центр «Россия».

    Ранее сообщалось, что в 2029 году на Краснопресненской набережной Москвы завершится строительство нового здания Национального центра «Россия», проектирование которого осуществляется с участием ведущих архитекторов страны.

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

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    21 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти связаны по рукам своими миллиардными капиталами, спрятанными за границей, они борются не за украинский народ, а за свои деньги, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа – они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах, как на крюке, сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом.

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    21 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами

    Путин подписал закон о расширении оснований для признания граждан иноагентами

    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

    Как передает ТАСС, опубликованный закон предусматривает расширение критериев для признания граждан иноагентами. Теперь этот статус может быть присвоен тем, кто оказывает содействие международным организациям и иностранным органам власти, если их решения направлены против интересов безопасности России и принимаются без участия страны.

    Документ также охватывает случаи вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности России. Если такие сведения могут быть использованы иностранными структурами для угрозы национальной безопасности, лица, причастные к этому, также получат статус иноагентов.

    Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

    Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

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    21 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство проведет анализ предложения о запрете на удары по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад истек мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Путин указывал, что украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим также не придерживался пасхального перемирия, которое действовало с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.

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    21 апреля 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Папа Римский Франциск положительно относился к Российской Федерации, это будут помнить, заявил президент Владимир Путин.

    «Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что это отношение в России будут помнить.

    Ранее российское посольство при Ватикане указало, что в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью.

    В понедельник Ватикан сообщил о смерти папы римского Франциска, ему было 88 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

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    21 апреля 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет, возглавляющий Пентагон, 15 марта публиковал через мессенджер Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям хуситов в Йемене. В чат, созданный лично министром обороны, были добавлены его супруга Дженнифер, не имеющая отношения к военному ведомству, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе, работающие в Пентагоне, и еще около десятка близких лиц, включая двух чиновников, отстраненных за причастность к утечкам.

    По информации NYT, чат назывался «Оборона | командное совещание» и функционировал с личного телефона Хегсета, а не по служебным каналам. В нем обсуждались не только организационные вопросы, но и детали военных операций. Ранее скандал вызвал другой чат с участием высокопоставленных чиновников и журналиста Джеффри Голдберга, когда в нем также появились сведения о планах ударов по Йемену.

    По словам Голдберга, 15 марта в чате были опубликованы сведения о предстоящих авианалетах и предполагаемых сроках операции, что совпало по времени с первыми сообщениями о бомбардировках. В апреле аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку по факту утечки информации через Signal с целью выяснить, насколько министр обороны и сотрудники соблюдали регламенты применения коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений.

    В политических кругах США утечка через Signal была названа серьезной ошибкой администрации Трампа. В Конгрессе прозвучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Майка Уолтца – помощника президента по нацбезопасности, фигурирующего в скандальном чате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет приводил жену на встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась секретная информация, что вызвало удивление у некоторых участников; Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными о графиках поставок оружия и численности украинских войск; национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но заявил, что никаких секретных данных распространено не было.

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    21 апреля 2025, 21:23 • Новости дня
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

    Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

    С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.

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    21 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска, отметив его значительный вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Как передает сайт Кремля, Владимир Путин направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу в связи с кончиной папы Франциска.

    Президент отметил, что папа Франциск пользовался большим международным авторитетом, был верным служителем христианского учения, последовательным защитником гуманизма и справедливости.

    Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом.

    «Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – заявил президент в прощальном обращении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

    Мировые лидеры выразили соболезнования и отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости, а в католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.

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