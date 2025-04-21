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Стало известно о планах запустить 25 детских центров при музеях страны
В этом году в крупнейших музеях России появятся новые площадки, где школьники смогут посещать мастер-классы, творческие мастерские и кинопоказы.
Реализация масштабного проекта стартовала по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Статс-секретарь – заместитель министра культуры Жанна Алексеева сообщила на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России», что в 2024 году в федеральных музеях откроют 25 детских культурно-просветительских центров, говорится в сообщении поступившем в газету ВЗГЛЯД.
С 2026 года аналогичные центры начнут появляться и в региональных, муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. К 2030 году по всей стране заработают 1500 таких площадок. В них для детей разных возрастов будут организовывать мастер-классы, творческие мастерские и кинопоказы, а также другие культурные мероприятия.
Жанна Алексеева подчеркнула: «Особо хочу выделить культурно-просветительские программы для школьников. При поддержке Минкультуры до 2030 года будет проведено более 200 культурно-просветительских программ для ребят. 360 тысяч школьников из разных уголков страны посетят города-герои и города воинской славы, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи. Сейчас определяются маршруты на этот год».
На форуме также обсуждалась задача сохранения культурного наследия и поддержки традиций малочисленных народов, а главы муниципалитетов поделились опытом вовлечения жителей в культурные проекты, что способствует сохранению исторической памяти и укреплению идентичности.