Муниципальная служба стала популярной среди молодежи в 2025 году

На форуме «Малая Родина – Сила России» обсудили роль молодежи в муниципалитетах

В 2025 году одним из основных трендов стало омоложение муниципальной службы – такой вывод был сделан на форуме «Малая Родина – Сила России», который проходит в Национальном центре «Россия».

Как отмечалось в ходе панельной сессии «Воспитание новых поколений», интерес молодежи к муниципальной работе заметно вырос, а число молодых специалистов в органах местного самоуправления увеличилось.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что современная молодежная политика ориентирована на регионы и невозможна без участия муниципалитетов. «Современная молодежная политика – это та работа, которую невозможно делать одному. Это не про одного человека, а про содружество всех сил для общего результата», – сказал Гуров.

Он добавил, что в рамках национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, все профильные ведомства объединяют усилия для раскрытия потенциала молодежи.

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев отметил важную роль муниципальной системы образования в формировании подрастающего поколения. Он подчеркнул, что воспитание – это совместная задача семьи и школы, и именно на муниципальном уровне определяется, как федеральные решения воплощаются в практике.

В ходе обсуждений также отмечалось, что у молодежи сохраняется высокий интерес к военно-патриотическим проектам. Заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин рассказал о востребованности новых форматов патриотического воспитания и подготовке специалистов для работы с детьми и молодежью в условиях цифровой эпохи.

Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Станислав Трофимов сообщил, что в его команде за последние два года появилось 12 молодых сотрудников младше 35 лет. По мнению Трофимова, это подтверждает тенденцию к омоложению кадров муниципальной службы.

Глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко подчеркнула, что участие молодежи в социальных проектах помогает формировать зрелость и ответственность. Она отметила, что создание условий для вовлечения молодых людей в общественную деятельность – важная задача для муниципалитетов.

Всероссийский форум «Малая Родина – Сила России» объединяет более 4 тыс. представителей местного самоуправления, бизнеса и экспертного сообщества из всех регионов страны. Программа мероприятия включает свыше 20 панельных сессий, премию «Служение», муниципальный инвестиционный форум и фестиваль культур.