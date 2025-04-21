SpaceX отправила грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

SpaceX запустила корабль Cargo Dragon с оборудованием и атомными часами для МКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon состоялся, как передает ТАСС, с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 4.16 по восточному времени США (11.16 мск). Миссия стала уже 32-й коммерческой доставкой грузов SpaceX на орбиту.

Полет корабля до Международной космической станции займет около 28 часов, ожидается, что стыковка с МКС пройдет 22 апреля. Среди грузов, направленных на станцию, находятся продукты питания, запасы, оборудование, а также новая система мониторинга качества воздуха и двое атомных часов, которые считаются самыми точными для измерения времени.

Кроме SpaceX, снабжением МКС занимается также компания Northrop Grumman с помощью кораблей Cygnus, однако эти аппараты сгорают в атмосфере при возвращении на Землю, утилизируя мусор со станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным кораблем Cargo Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и доставила груз для МКС.