  • Новость часаВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
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    Российские аграрии показали чудеса роста производительности
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    Трамп выразил надежду на сделку России и Украины на этой неделе
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    Китай рекордно увеличил закупку гречки у России
    В США усомнились в наличии редкоземельных металлов на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    21 апреля 2025, 09:48 • Новости дня

    Минкоммерции КНР: Политика пошлин США вернет мировую торговлю к «закону джунглей»

    КНР уличила США в давлении на страны ради сокращения взаимодействия с Пекином

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство коммерции отреагировало на использование США пошлин с целью принудить другие страны ограничить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем, осудив подобную политику.

    Представитель Министерства коммерции Китая выступил с заявлением, в котором обвинил США в злоупотреблении тарифами под предлогом «взаимности» и принуждении других стран к переговорам о так называемых «взаимных тарифах» ради гегемонистской политики и одностороннего экономического запугивания передает Xinhua.

    «Ради собственных временных выгод, в обмен на ущемление интересов других, так называемое освобождение (от тарифов – Прим. ВЗГЛЯД ) состоит в том, чтобы пытаться содрать шкуру с тигра. В итоге это может привести только к провалу обеих сторон и причинить вред другим», – заявил представитель ведомства.

    Китай уважает усилия всех сторон по разрешению экономических и торговых разногласий с США через равноправные консультации, однако любые сделки, идущие в ущерб Китаю, не будут приняты, и в таком случае последуют решительные ответные меры, подчеркнули в Пекине.

    По словам чиновника, в условиях односторонних действий и протекционизма никто не сможет избежать негативных последствий. Если международная торговля вновь будет строиться на принципе «закон джунглей», где сильный охотится на слабого, все страны пострадают.

    Китай готов укреплять сотрудничество со всеми сторонами, чтобы совместно противостоять одностороннему давлению, защищать свои интересы и отстаивать международную справедливость, резюмировали в минкоммерции КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде на смягчение тарифов президента Дональда Трампа.Ранее США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене, после чего Пекин  оценил поставки российского газа через Казахстан как нерентабельные.

    20 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) , возвращенные Киеву в ходе обмена пленными, заявили о разочаровании в украинских властях и выразили нежелание вновь участвовать в боевых действиях, несмотря на поддержку войны.

    Обменянные боевики «Азова» Владислав Хруль и Максим Холопченко выразили недовольство действиями киевских властей, сообщает ТАСС. По их словам, они разочарованы тем, что их обмен откладывался на годы, в то время как командование группировки было возвращено в короткие сроки после пленения. В результате долгого ожидания бывшие пленные говорят, что уже не собираются возвращаться на фронт, несмотря на поддержку войны и мобилизации.

    Холопченко заявил: «Вряд ли я пошел бы [на фронт] снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает». Он подчеркнул, что полностью поддерживает действия украинских военкомов по принудительной мобилизации мужчин на улицах, однако сам участвовать в боевых действиях больше не планирует.

    В свою очередь Хруль отметил, что среди бывших пленных царит разочарование и недоверие к киевскому режиму. Он рассказал, что поначалу некоторые из освобожденных еще собирались подписывать контракты и продолжать службу, но теперь, по его словам, «такого желания уже нет», так как они почувствовали себя ненужными собственной стране. Хруль объяснил, что Киев меняет боевиков «Азова» малыми группами, чтобы избежать возможного массового бунта среди освобожденных, тогда как обычных мобилизованных обменивают почти сразу.

    В результате обмена 19 апреля были возвращены на территорию, подконтрольную Киеву, 246 военнопленных ВСУ, в числе которых оказались Хруль и Холопченко. Одновременно Россия получила 246 своих военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах, которые ставили перед ним командиры ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для россиян и украинцев, а также заявил, что его подразделение попадало под огонь своих же сил.

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    20 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа

    SCMP: Китайские ученые испытали неядерную «водородную бомбу»

    SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
    @ 705 Research Institute

    Tекст: Вера Басилая

    В Китае проведены полевые испытания экспериментальной бомбы, в которой для создания мощного взрыва применили химическую реакцию с участием гидрида магния без использования ядерных материалов, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

    Китайские исследователи из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации успешно протестировали новое взрывное устройство. В ходе испытаний удалось инициировать мощную цепную химическую реакцию, которая сопровождалась образованием огненного шара температурой более одной тысячи градусов по Цельсию, передает ТАСС.

    В устройстве применялся гидрид магния, который при взрыве подвергался термическому разложению и выделял горючий водород, моментально воспламеняющийся. В авторском коллективе под руководством Ван Сюэфэна сообщили, что такая технология позволяет точно варьировать разрушительную силу и обеспечивать равномерное поражение больших площадей.

    Газета South China Morning Post отмечает, что пока неясно, как и будет ли Народно-освободительная армия Китая использовать это оружие. Газета приводит слова разработчиков, подчеркивающих управляемость интенсивности и масштабируемость воздействия.

    Ранее Китай успешно провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух – воздух», которая может угрожать новейшим американским самолетам, таким как бомбардировщик B-21.

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    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    20 апреля 2025, 11:18 • Новости дня
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

    МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о вероятных финансовых проблемах Евросоюза и G7, если санкции на замороженные активы России не будут продлены, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

    «Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

    По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

    После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

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    20 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать европейскую коалицию для отправки войск на Украину свидетельствуют о стремлении к превосходству, с Россией на таком языке говорить нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать на языке превосходства. По словам министра, инициатива Евросоюза по созданию коалиции для отправки войск на Украину свидетельствует о стремлении некоторых стран к доминированию, чего Россия не приемлет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что если коалиция будет руководствоваться здравомыслием, то ее лидеры должны быстро понять всю опасность подобного подхода. В противном случае, по его мнению, они рискуют стать на путь войны, что станет их личным выбором. Лавров отметил, что подобные воинственные заявления все чаще звучат со стороны лидеров Франции и Германии, а также заявлений Кира Стармера.

    Он выразил сомнение, что агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона и политика Фридриха Мерца отражает мнение большинства французов и немцев. Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но рассчитывает на элементарное уважение со стороны партнеров.

    По оценке министра, европейские лидеры прибегают к эпатажной враждебности, чтобы удержаться у власти, поскольку понимают: если реализовывать свои предвыборные обещания, сделать успешную политическую карьеру не удастся.

    Лавров вновь напомнил, что Россия готова к обсуждению любых проблем, но ожидает вежливого отношения к себе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта и, напротив, отмечает ориентацию на продолжение войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на возможные трагичные последствия для Европы в случае развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвала его безумным и отметила отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.


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    20 апреля 2025, 15:51 • Новости дня
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил, что окончание специальной военной операции произойдет после взятия города Одесса.

    «Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», – сказал Кларк в эфире украинского ТВ, передает Ura.ru.

    Он подчеркнул, что именно этот город, по его мнению, является ключевой стратегической целью Москвы на данном этапе конфликта на Украине.

    Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    20 апреля 2025, 15:24 • Новости дня
    Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

    Симоньян рассказала о реакции Кеосаяна на присвоение ему звания заслуженного артиста

    Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние действия, сжимает пальцы, отвечает на слова глазами, моргает.

    Симоньян в программе «Судьба человека» рассказала о вручении режиссеру Тиграну Кеосаяну звания заслуженного артиста России. По словам Симоньян, президент России Владимир Путин вручил награду для режиссера с «очень теплыми словами», передает РИА «Новости».

    Она отметила, что президент «поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек». По ее словам, она сразу же поехала к мужу в больницу. «Показала, рассказала, что президент сказал. И я думаю, он слышит, я думаю, это его поддерживает, я уверена в этом», – рассказала Симоньян.

    По ее словам, Кеосаян начал реагировать на внешние действия: сжимает пальцы, моргает в ответ на слова и делает попытки пошевелить руками и реагирует глазами.

    Симоньян рассказала, что до 30 января ее муж не проявлял никаких признаков реакции на происходящее, но затем начал постепенно двигать рукой и глазами. Она выразила благодарность всем, кто молится за здоровье Кеосаяна, и подчеркнула, что только после этого он начал открывать глаза.

    «Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», – поделилась Симоньян.

    Она призналась, что провела месяц в больнице вместе с мужем, практически не покидая палаты и практически не принимая пищу. Она отметила, что все это время молилась, прося облегчения не только для Кеосаяна, но и для их семьи. Симоньян подчеркнула, что, по ее мнению, судьба находится в руках Господа, поскольку точных медицинских прогнозов врачи не дают.

    Медики, по словам Симоньян, не берутся предсказывать, когда или вернется ли вообще Кеосаян к полноценной жизни. По ее словам, «это все уже находится за пределами медицины».

    Ранее президент России Владимир Путин в январе присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    До этого Маргарита Симоньян рассказывала, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и был в коме.

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    20 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине

    Бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» заявил о необходимости срочного импорта газа

    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине почти закончился газ в ПХГ, к осени ей надо импортировать до 6 млрд кубометров уже с мая, чтобы обеспечить потребности предстоящего отопительного сезона, заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    Макогон заявил, что для прохождения следующего осенне-зимнего периода Украине понадобится импортировать не менее 5,5 млрд кубометров газа, а желательно – 6,3 млрд, что потребует примерно от 2,5 до 3 млрд долларов. По словам Макогона, «Нафтогаз» озвучил меньший объем необходимого импорта – 4,6 млрд кубометров, однако даже для этого понадобится как минимум три месяца при максимальной загрузке импортных мощностей, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что к зиме стране необходимо запасти минимум 8,2 млрд кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 млрд, столько же было в хранилищах перед прошедшим сезоном. Макогон подчеркнул, что Киеву потребуется искать значительные средства на закупку газа и начинать импорт уже с мая, поскольку «время работает против Украины». Возможности по импорту газа технически ограничены примерно 1,5 млрд кубометров в месяц, что затрудняет выполнение даже минимальных планов.

    Украинский Forbes ранее сообщал, что «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, на что потребуется около двух млрд евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял о катастрофическом дефиците газа и необходимом финансировании в объеме пяти млрд евро.

    Агентство Bloomberg также информировало о намерении Украины импортировать рекордные объемы газа из Европы, чтобы покрыть сезонный дефицит, который может составить до 5 млрд кубометров.

    Ранее СМИ писали, как Украина решила импортировать газ из Европы для компенсации потерь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина планировала покупать газ у США, несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры и низкий интерес к использованию ее подземных хранилищ.

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    20 апреля 2025, 15:17 • Новости дня
    Десять россиян стали мультимиллионерами после выигрыша в лотерее
    Десять россиян стали мультимиллионерами после выигрыша в лотерее
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В лотерее «Мечталлион» сразу десять человек из разных регионов страны выиграли по десять миллионов рублей в розыгрыше суперприза, который составил сто миллионов рублей.

    Десять участников лотереи «Мечталлион» стали обладателями по 10 млн рублей, разделив между собой суперприз в 100 млн рублей в тираже № 135, сообщает РИА «Новости». Об этом сообщили представители компании-организатора, отметив, что победители приобрели билеты в различных регионах страны.

    Счастливые билеты были куплены в Алтайском и Приморском краях, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, а также в республике Северная Осетия-Алания. Кроме того, призы по 1 млн рублей выиграли жители Москвы, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областей, Дагестана, Краснодарского края, а также игроки, купившие билеты онлайн.

    Общее количество выигрышных билетов в 135-м тираже составило более 1 млн, а общая сумма выплат достигла 225 млн 563 тыс. 720 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный пенсионер выиграл 20 млн рублей по подарочному лотерейному билету, американка случайно пожертвовала куртку с лотерейным билетом на 2,5 млн долларов, а житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей в лотерею при походе на рынок.

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    20 апреля 2025, 21:47 • Новости дня
    Захарова: Украина не придерживалась пасхального перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлениях госдепа США про надежду на продление этого режима.

    «Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, это не случайность, а закономерное явление, поскольку ранее в ходе моратория на удары по энергообъектам киевский режим прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

    Президент Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что глава государства не сообщал о продлении действия этого режима.

    Коментарии (9)
    20 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не заявлял о продлении пасхального перемирия, оно истечет в ближайшую ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Иных команд не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, президент России распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

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    20 апреля 2025, 15:37 • Новости дня
    Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    Украинская спортсменка Таисия Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, выступающей за Кипр, во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает РИА «Новости». Инциденты произошли после награждений в упражнениях с обручем и мячом.

    В первом случае Онофрийчук одержала победу и получила золото, Туголукова оказалась на втором месте, а белоруска Анастасия Салос заняла третью позицию. После исполнения украинского гимна в честь победы Онофрийчук ушла с пьедестала и не стала фотографироваться с другими призерами. Аналогичная ситуация произошла и после награждения в упражнении с мячом – уже Туголукова заняла первое место, а украинка получила серебро, но вновь отказалась от совместной фотосессии.

    Туголуковой шестнадцать лет, она сменила спортивное гражданство на кипрское в ноябре 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спортсмен Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова после его победы на Паралимпиаде в Париже, украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде в Париже, а игроки киевского «Динамо» отказались от рукопожатий и других символических мероприятий с футболистами сербского «Партизана» из-за турнира в Москве.

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    20 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»

    Представитель МИД Украины потребовал извинений от Fox News за «российский Киев»

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News должен извиниться перед Украиной за то, что в одном из эфиров указал Киев как российский город, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    По словам Тихого, если инцидент был ошибкой, а не преднамеренным политическим заявлением, телеканал Fox News должен извиниться и выяснить, кто несет ответственность за подобную оплошность, передает РИА «Новости».

    Ранее американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

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    20 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году

    Постпред Украины в ООН Мельник назвал требования к Германии для перемирия на украинской территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германии следует взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержания украинской армии, в таком случае перемирие на Украине может быть достигнуто к 2029 году, заявил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.

    Мельник предложил будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу план из пяти шагов, который, по его мнению, позволит достичь перемирия на Украине к 2029 году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Die Welt.

    Среди предложенных мер – ежегодное перечисление Германией 0,5% ВВП на поддержку украинских вооруженных сил до 2029 года, инициирование аналогичных решений на уровне Евросоюза, а также передача Киеву 150 ракет Taurus большой дальности и 30% авиапарка ВВС ФРГ.

    Кроме того, Мельник призвал к конфискации российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что относится к своим предложениям реалистично и не ожидает, что Мерц примет их полностью или частично.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

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    20 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ

    ВСУ во время пасхального перемирия нанесли удары по регионам России, погибли люди

    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, все российские войска в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали введенный режим прекращения огня по приказу Верховного Главнокомандующего и оставались на занятых рубежах.

    В ведомстве заявили, что несмотря на пасхальное перемирие, ночью подразделения ВСУ предприняли попытки атак на российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики. Эти нападения были успешно отражены российскими военными.

    Кроме того, по информации Минобороны, за ночь противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая один удар по территории Крыма. Зафиксировано 444 артиллерийских и минометных обстрела, 900 ударов и сбросов боеприпасов с помощью квадрокоптеров по позициям российских войск, а также обстрелы приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Посол Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.

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