КНР уличила США в давлении на страны ради сокращения взаимодействия с Пекином

Tекст: Ирма Каплан

Представитель Министерства коммерции Китая выступил с заявлением, в котором обвинил США в злоупотреблении тарифами под предлогом «взаимности» и принуждении других стран к переговорам о так называемых «взаимных тарифах» ради гегемонистской политики и одностороннего экономического запугивания передает Xinhua.

«Ради собственных временных выгод, в обмен на ущемление интересов других, так называемое освобождение (от тарифов – Прим. ВЗГЛЯД ) состоит в том, чтобы пытаться содрать шкуру с тигра. В итоге это может привести только к провалу обеих сторон и причинить вред другим», – заявил представитель ведомства.

Китай уважает усилия всех сторон по разрешению экономических и торговых разногласий с США через равноправные консультации, однако любые сделки, идущие в ущерб Китаю, не будут приняты, и в таком случае последуют решительные ответные меры, подчеркнули в Пекине.

По словам чиновника, в условиях односторонних действий и протекционизма никто не сможет избежать негативных последствий. Если международная торговля вновь будет строиться на принципе «закон джунглей», где сильный охотится на слабого, все страны пострадают.

Китай готов укреплять сотрудничество со всеми сторонами, чтобы совместно противостоять одностороннему давлению, защищать свои интересы и отстаивать международную справедливость, резюмировали в минкоммерции КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде на смягчение тарифов президента Дональда Трампа.Ранее США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене, после чего Пекин оценил поставки российского газа через Казахстан как нерентабельные.