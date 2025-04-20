Выстрелы прозвучали возле отеля Hilton в центре Берлина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, стрельба произошла около 04:45 по местному времени в воскресенье у отеля Hilton, расположенного в центральной части Берлина. По данным газеты Bild, в результате нападения как минимум один человек получил ранения.

Полиция на данный момент разыскивает как минимум двух подозреваемых, причастных к инциденту. Район вокруг отеля оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, ведутся следственные действия и опрос свидетелей.

Кроме того, по информации Bild, еще один случай стрельбы произошел в выходные в городе Бад-Наухайм, расположенном в федеральной земле Гессен. Там неизвестный открыл огонь у жилого дома, в результате чего погибли двое мужчин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у здания суда в Германии произошла стрельба, в результате которой несколько человек пострадали, также в здании фирмы на юго-западе ФРГ двое человек погибли в результате стрельбы, а в одном из немецких супермаркетов после распыления неизвестного газа 41 человек пострадал.