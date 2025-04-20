На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Москалькова призвала Зеленского поддержать перемирие ради народа Украины
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала президента Украины Владимира Зеленского поддержать предложение о пасхальном перемирии, подчеркнув, что это необходимо для безопасности украинских семей и возвращения их близких.
Москалькова назвала предложенное Владимиром Путиным пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом, сообщает РИА «Новости». Москалькова отметила, что российская сторона удивлена отсутствием поддержки этой инициативы со стороны Киева.
«Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», – заявила Москалькова.
По ее словам, восстановление мира необходимо ради украинских семей и тех, кто ждет возвращения близких людей. Она подчеркнула: «И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (Зеленский) просто обязан поддержать эту инициативу».
Москалькова выразила надежду, что здравый смысл возобладает и президент Украины поддержит перемирие.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.
Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.
Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.