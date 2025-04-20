Москалькова призвала Зеленского поддержать перемирие ради народа Украины

Tекст: Ольга Иванова

Москалькова назвала предложенное Владимиром Путиным пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом, сообщает РИА «Новости». Москалькова отметила, что российская сторона удивлена отсутствием поддержки этой инициативы со стороны Киева.

«Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», – заявила Москалькова.

По ее словам, восстановление мира необходимо ради украинских семей и тех, кто ждет возвращения близких людей. Она подчеркнула: «И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (Зеленский) просто обязан поддержать эту инициативу».

Москалькова выразила надежду, что здравый смысл возобладает и президент Украины поддержит перемирие.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.