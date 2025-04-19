Арагчи: Иран и США достигли большего взаимопонимания на переговорах в Риме

Арагчи заявил о прогрессе в обсуждении ряда вопросов между Ираном и США на римских переговорах

Tекст: Мария Иванова

Делегации Ирана и США смогли продвинуться в вопросах взаимопонимания на переговорах в Риме, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, отметив, что встреча длилась четыре часа и стороны планируют продолжить диалог.

В интервью иранской гостелерадиокомпании Арагчи заявил: «Сегодня переговоры продолжались четыре часа, также продолжим двигаться вперед. В этот раз нам удалось достичь большего взаимопонимания по ряду вопросов». Он подчеркнул, что обсуждение было конструктивным и позволило сторонам приблизиться к согласию по некоторым спорным темам, передает ТАСС.

Переговоры между Ираном и США в Риме проходят на фоне обострения отношений двух стран и сохраняющихся разногласий по вопросам ядерной программы и санкций. Подробности достигнутых договоренностей стороны пока не раскрывают.

Следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоится 26 апреля в Омане. В консультациях примут участие глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Арагчи уточнил, что в среду в Омане будут проведены технические консультации на экспертном уровне. По итогам этой работы стороны встретятся в субботу, чтобы обсудить достигнутые результаты и наметить дальнейшие шаги. Ожидается, что внимание переговоров будет уделено вопросам, по которым наметился прогресс на римской встрече.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций и предоставлении гарантий против их повторного введения/

Участники переговоров оказались в центре внимания из-за появления неподалеку итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в неформальной одежде.