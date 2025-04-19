  • Новость часаГерасимов распорядился прекратить огонь на Пасху в зоне СВО
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    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО
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    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    15 комментариев
    19 апреля 2025, 17:16 • Новости дня

    Стало известно о большом числе погибших военных ВСУ на окраинах Гуево

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В населенном пункте Гуево Курской области после штурма российскими военными выявлено большое количество тел бойцов ВСУ, оставленных на опорных позициях на юго-западе поселка.

    Как сообщает РИА «Новости», на окраинах освобожденного населенного пункта Гуево в Курской области осталось большое количество трупов военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го Армейского корпуса российской группировки «Север» с позывным «Лавина». В распоряжении агентства оказалось видео с разбитыми позициями украинских военных.

    По словам «Лавины», в ходе штурма Гуево противник пытался покинуть свои укрепления, особенно в юго-западной части населенного пункта, в районе спиртзавода. Там находился основной опорный пункт ВСУ, за который украинские военные держались особенно упорно. «Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, которые пытались убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта», – сообщил «Лавина».

    Он отметил, что выбивать украинские силы из этого укрепления российским военным пришлось около двух суток. В результате, по его словам, противник понес значительные потери и был вынужден отступить, однако многие не успели покинуть позиции и были уничтожены огневым воздействием, в том числе с помощью артиллерии и FPV-дронов.

    По данным операторов беспилотников, только на этом участке было насчитано примерно 20 оставленных тел украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили село Гуево в Курской области, украинские военные обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в этом населенном пункте, а за сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов.

    19 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан».

    Кроме того удары наносилиь по прикрывающим ОТРК «Сапсан» норвежским зенитным ракетным системам NASAMS.

    Поставленные цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты уничтожены.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда у Украины возникла «новая баллистическая ракета».

    Напомним, накануне был нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.

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    19 апреля 2025, 09:56 • Новости дня
    Стало известно о службе правнука Кантарии в зоне СВО
    Стало известно о службе правнука Кантарии в зоне СВО
    @ Владимир Гребнев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спустя восемьдесят лет после водружения Знамени Победы над Рейхстагом его правнук Георгий участвует в боевых действиях на Украине, устанавливая флаги России на освобожденных территориях.

    Правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии, Георгий, отправился в зону проведения спецоперации на Украине, передает RT со ссылкой на Луганскинформцентр.

    В сообщении подчеркивается, что спустя 80 лет потомок легендарного бойца Красной Армии воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами.

    Мелитон Кантария получил широкую известность как один из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, став символом победы над фашизмом. Его пример, по словам представителей города Луганска, вдохновляет новые поколения.

    Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.

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    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    19 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    Также нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Водолаг, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции РЭБ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75170 военнослужащих, 411 танков, 335 машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2280 бронемашин, 2743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России продолжают бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале.

    Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР.

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    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

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    19 апреля 2025, 00:38 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США

    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки

    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация США якобы готова рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    Собеседники Bloomberg отметили, что признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования, к которому стремятся обе стороны. По данным агентства, американские власти продолжают консультации и изучают различные сценарии развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен. Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задавал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма.

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    19 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Иванополья, Григоровки, Васюковки, Зари, Клебан-Быка, Константиновки и Новооленовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, американская пусковая установка РСЗО HIMARS и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны возле Поповки, Мирополья Сумской области и Удов Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Погребняковкой, Стецковкой, Гороховаткой, Купянском, Садоводом Харьковской области, Кировском, Редкодубом ДНР и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР).

    Противник при этом потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре броемашины, включая америксанкаий бронетранспортер М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ «Квертус» и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Димитрова, Гродовки, Лысовки, Богдановки, Красноармейска и Миролюбовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, немецкую машину пехоты Marder ФРГ и французский бронетранспортер VAB. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубб обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Зеленого Поля, Богатыря, Новополя ДНР, Червоного и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом потери противника составили более 130 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Ольговки, Антоновки, Никольского и Днепровского Херсонской области.

    Уничтожены до 80 военнослужащих, турецкая бронемашина Kirpi, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР, а за день до этого  освободили Преображенку в ДНР.

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    19 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
    Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, в частности, за минувшие сутки было зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.

    Так, в Белгородской области 18 апреля в 5.20 в результате атаки беспилотника из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В тот же день в 21.10 из-за намеренного обстрела ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского района на ул. Кооперативная был поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород».

    В Брянской области 18 апреля в 9.47 в ходе обстрела ВСУ произошел обрыв проводов в пролете опор, отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электричества оставалась часть жителей Климовского района.

    18 апреля в 9.04 после атаки украинского дрона в районе Зерново из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Суземского района остались без электричества.

    Уже в 9.05 была зафиксирована повторная атака высоковольтной линии украинским беспилотником, сообщили в Минобороны.

    В 13.31 того же дня зафиксирована атака украинского дрона по электроподстанции 35 кВ Светово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», однако детонации боезаряда не произошло.

    18 апреля в 15.36 из-за атаки украинского БПЛА по причине обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Часть жителей Севского района осталась без электричества.

    В 22.02 в результате атаки украинского БПЛА отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Некислицы оставались без электричества.

    В Донецкой народной республике 18 апреля в 14.08 из-за обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК».

    А в Херсонской области ВСУ в 9.29 подвергли артобстрелу электроподстанцию 330 кВ «Каховская» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС, сообщили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики. А днем ранее ВСУ десять раз за сутки атаковали энергетические объекты в семи российских регионах.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.

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    18 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами восемь населенных пунктов Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на восемь сел Белгородской области

    ВСУ атаковали дронами восемь населенных пунктов Белгородской области
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщает Гладков в своем Telegram-канале, в Белгородской области зафиксированы атаки украинских беспилотников на восемь населенных пунктов. В городе Шебекино система радиоэлектронной борьбы подавила дрон, после чего при его детонации загорелась кровля хозпостройки – пожар был оперативно ликвидирован силами самообороны.

    В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. В Бессоновке после удара по местному предприятию повреждена крыша складского помещения. В селе Никольское осколками FPV-дрона посечены два легковых автомобиля.

    Два беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа. В селе Долгое Валуйского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В Новоалександровке Борисовского района после детонации дрона повреждены два припаркованных автомобиля. Еще одна атака FPV-дрона зафиксирована в селе Грузское.

    Власти области не сообщили о погибших или пострадавших среди мирных жителей в результате указанных атак.

    В результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область погибли два бойца самообороны Волоконовского района при исполнении служебных обязанностей.

    Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России, включая Воронежскую и Белгородскую области, а также акваторию Азовского моря.

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    18 апреля 2025, 23:06 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ВСУ провокации на Пасху в Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев сообщил о подготовке ВСУ провокации на Пасху в трех областях

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, оперативные данные свидетельствуют о намерении организовать кровавую акцию для дискредитации России в Харьковской области, передает ТАСС.

    Виталий Ганчев обратился к жителям с призывом воздержаться от посещения массовых мероприятий и не покидать дома 19 и 20 апреля.

    Он также сообщил, что аналогичные провокации готовятся украинскими властями в Днепропетровской и Полтавской областях.

    Нацполиция Украины на Пасхальное воскресенье планирует ужесточить меры безопасности, включая выборочные проверки документов у граждан вблизи храмов.

    Напомним, в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху и нанесли в воскресенье удар по храму в Ясиноватой.

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    18 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    ВСУ перебросили силы с Курского направления под Красноармейск

    Российский военный сообщил о переброске резервов ВСУ под Красноармейск

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные перебрасывают дополнительные силы с Курского направления под Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР, стремясь сохранить контроль над городом, сообщил командир 60-го гвардейского батальона (штурмового) в составе 51-й армии с позывным «Миф».

    По словам «Мифа», украинские военные перебрасывают резервы с Курского направления в район Красноармейска в Донецкой народной республике, чтобы удержать этот город, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что ВСУ цепляются они за каждый метр, прилагают значительные усилия, чтобы не допустить продвижения российской армии в этом районе.

    Командир также выразил уверенность, что Красноармейск будет освобожден уже в текущем году. Он отметил, что погодные условия и время года позволяют наступать гораздо быстрее, чем ранее.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций, для этой цели ВСУ ранее перебросили четыре бригады.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия подбирает ключ к последнему укрепрайону ВСУ в ДНР.

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    18 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    В Чехии трудоустроились 155 тыс. беженцев с Украины

    Работу в Чехии получили 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть украинцев, получивших статус временной защиты в Чехии, нашли работу по бессрочным трудовым соглашениям, а среди трудоспособных большинство составляют женщины.

    Согласно данным портала Novinky, ссылающегося на министерство труда и социальных дел Чехии, работу в республике нашли 155 тыс. из 368 тыс. граждан Украины, которым был предоставлен статус временной защиты. Более девяноста пяти процентов трудоустроенных украинцев заключили бессрочные трудовые соглашения с работодателями.

    Дети и граждане преклонного возраста составляют двадцать восемь процентов всех украинцев со статусом временной защиты, информирует Novinky. Среди трудоспособных беженцев, численность которых достигает 265,4 тыс., шестьдесят процентов – женщины.

    Украинцы, проживающие в Чехии более двух лет, могут претендовать на специальный вид на жительство при наличии годового дохода свыше 440 тыс. крон и дополнительного дохода на каждого члена семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская разведка выразила обеспокоенность возможным приездом украинских ветеранов, которые могут представлять угрозу для безопасности страны после окончания конфликта на Украине.

    Количество беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек, установив новый рекорд.

    Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда помощи украинским беженцам «Help Ukraine» в хищении 16 млн крон, выделенных правительством.

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    18 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава ЛНР приостановил комендантский час в Пасхальную ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР на время Пасхи жители большинства районов смогут посетить богослужения ночью благодаря приостановке комендантского часа.

    Как передает РИА «Новости», глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ о временной отмене комендантского часа на территории республики в связи с Пасхой.

    «Принял решение приостановить действие комендантского часа в Пасхальную ночь, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах. Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля», – рассказал Пасечник.

    Он подчеркнул, что эта мера будет действовать только там, где позволяет военная обстановка. В частности, из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка комендантский час «не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме».

    Несмотря на это, жители ряда муниципалитетов смогут свободно посещать храмы в ночь на Пасху, а в отдельных районах ограничения сохранятся из-за продолжающейся опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нацполиция на Украине планирует ужесточить меры безопасности в Пасхальное воскресенье и будет проводить выборочные проверки документов у граждан вблизи храмов, а на проведение богослужений могут повлиять ограничения комендантского часа.

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    19 апреля 2025, 13:27 • Новости дня
    Стало известно о решающем штурме Горналя для освобождения Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ожесточенные столкновения продолжаются в хуторе Горналь, который остается последним населенным пунктом Курской области под контролем ВСУ.

    Как передает ТАСС, представители российских силовых структур сообщили, что подразделения ВС РФ ведут ожесточенные бои с ВСУ за хутор Горналь, где продолжается выдавливание украинских подразделений, в том числе из здания монастыря.

    По словам собеседника агентства, после освобождения Олешни последним пунктом под контролем ВСУ на территории Курской области остался Горналь. Российские военные продолжают операцию по полному освобождению региона.

    В Минобороны до этого заявляли об освобождении населенного пункта Олешня, что значительно приблизило завершение зачистки приграничной территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Горнальский монастырь в Курской области, ранее нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, а также заблокировали остатки украинских военных в самом Горнале.

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    19 апреля 2025, 07:42 • Новости дня
    ПВО сбила украинские дроны над Курской и Белгородской областями

    Министерство обороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников ночью

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, по данным Минобороны.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 19 апреля уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один из дронов был сбит над территорией Белгородской области, второй – над территорией Курской области.

    В официальном сообщении оборонного ведомства подчеркнули: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области».

    Дополнительных сведений о последствиях возможного падения обломков или повреждениях объектов на земле не приводилось. Министерство обороны также не уточнило модели сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

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    19 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 75 военных на белгородском направлении за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    На белгородском направлении украинская армия за сутки понесла значительные потери в живой силе и технике, включая до 75 военнослужащих и несколько боевых машин.

    Как передает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на белгородском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил: «Подразделения группировки войск „Север“ продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области».

    Якимкин уточнил, что потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. По его словам, в указанных районах была нанесена значительная потеря силам противника за счет слаженных действий российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Подразделения Южной группировки на этой неделе освободили населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике.

    При этом подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области.

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