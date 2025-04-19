Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», на окраинах освобожденного населенного пункта Гуево в Курской области осталось большое количество трупов военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го Армейского корпуса российской группировки «Север» с позывным «Лавина». В распоряжении агентства оказалось видео с разбитыми позициями украинских военных.

По словам «Лавины», в ходе штурма Гуево противник пытался покинуть свои укрепления, особенно в юго-западной части населенного пункта, в районе спиртзавода. Там находился основной опорный пункт ВСУ, за который украинские военные держались особенно упорно. «Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, которые пытались убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта», – сообщил «Лавина».

Он отметил, что выбивать украинские силы из этого укрепления российским военным пришлось около двух суток. В результате, по его словам, противник понес значительные потери и был вынужден отступить, однако многие не успели покинуть позиции и были уничтожены огневым воздействием, в том числе с помощью артиллерии и FPV-дронов.

По данным операторов беспилотников, только на этом участке было насчитано примерно 20 оставленных тел украинских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили село Гуево в Курской области, украинские военные обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в этом населенном пункте, а за сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов.