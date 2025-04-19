«Волонтеры Победы» почтили память жертв геноцида в регионах России

Tекст: Александра Юдина

В этот день добровольцы организации почтили память жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны.

В Волгоградской области на мемориальном комплексе «Бронекатер БК-31» участники выложили из свечей фразу «Без срока давности» и цифру 361 000, символизирующую число жертв геноцида в регионе; ключевым событием стало зажжение полутора тысяч свечей.

Церемонию сопровождала минута молчания, участие приняли более 120 человек, включая руководителей проекта «Без срока давности», представителей патриотических объединений, поисковиков и сотрудников центра «Авангард».

В Алтайском крае на Мемориале Славы вместе с представителями власти и общественных организаций цветы возлагали бывшие узники концлагерей.

«В этот памятный день «Волонтеры Победы» вместе с бывшими узниками возложили цветы в память о тех страшных событиях. Такие важные мероприятия напоминают всем о значении памяти и уважения к тем, кто пережил ужас войны», – заявил координатор Максим Швед. В Барнауле проживают 53 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, двадцать из них присутствовали на церемонии.

В Тюменской области цветы возлагали к памятному знаку жертвам концлагерей, в Мурманской области прошли уроки памяти, где школьникам рассказывали о преступлениях нацизма.

В Нижегородской области памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» прошло в школе №117, где учащиеся увидели, как трагедия геноцида затронула миллионы жизней.

В Белгороде во время урока памяти прозвучали воспоминания бывшей узницы концлагерей Клавдии Сисюкиной: «Я помню глаза матерей, чьих детей убивали. Некоторым посчастливилось выжить и вернуться из ада, но, к сожалению, миллионы человеческих судеб были изломаны и уничтожены в нацистских концлагерях».

Волонтеры Победы Ростовской области посетили Клавдию Сисюкину, пережившую лагерь «Дахау» в годы оккупации Ростова-на-Дону. После войны она активно участвовала в патриотическом воспитании молодежи.

В рамках Всероссийской акции «Поколения помнят» более 300 тыс. школьников и студентов из 89 регионов приняли участие в тематических встречах с ветеранами, писали письма будущим поколениям и возлагали цветы к памятникам.

Акции проводились в образовательных учреждениях, музеях, на мемориалах и сопровождались рассказами о трагических событиях, личных историях и уроках памяти.