На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
«Волонтеры Победы» почтили память жертв геноцида в регионах России
В разных регионах России добровольцы и активисты отметили День единых действий памятными мероприятиями, акциями и встречами с бывшими узниками концлагерей, чтобы почтить память жертв геноцида и сохранить историческую правду.
В этот день добровольцы организации почтили память жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны.
В Волгоградской области на мемориальном комплексе «Бронекатер БК-31» участники выложили из свечей фразу «Без срока давности» и цифру 361 000, символизирующую число жертв геноцида в регионе; ключевым событием стало зажжение полутора тысяч свечей.
Церемонию сопровождала минута молчания, участие приняли более 120 человек, включая руководителей проекта «Без срока давности», представителей патриотических объединений, поисковиков и сотрудников центра «Авангард».
В Алтайском крае на Мемориале Славы вместе с представителями власти и общественных организаций цветы возлагали бывшие узники концлагерей.
«В этот памятный день «Волонтеры Победы» вместе с бывшими узниками возложили цветы в память о тех страшных событиях. Такие важные мероприятия напоминают всем о значении памяти и уважения к тем, кто пережил ужас войны», – заявил координатор Максим Швед. В Барнауле проживают 53 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, двадцать из них присутствовали на церемонии.
В Тюменской области цветы возлагали к памятному знаку жертвам концлагерей, в Мурманской области прошли уроки памяти, где школьникам рассказывали о преступлениях нацизма.
В Нижегородской области памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» прошло в школе №117, где учащиеся увидели, как трагедия геноцида затронула миллионы жизней.
В Белгороде во время урока памяти прозвучали воспоминания бывшей узницы концлагерей Клавдии Сисюкиной: «Я помню глаза матерей, чьих детей убивали. Некоторым посчастливилось выжить и вернуться из ада, но, к сожалению, миллионы человеческих судеб были изломаны и уничтожены в нацистских концлагерях».
Волонтеры Победы Ростовской области посетили Клавдию Сисюкину, пережившую лагерь «Дахау» в годы оккупации Ростова-на-Дону. После войны она активно участвовала в патриотическом воспитании молодежи.
В рамках Всероссийской акции «Поколения помнят» более 300 тыс. школьников и студентов из 89 регионов приняли участие в тематических встречах с ветеранами, писали письма будущим поколениям и возлагали цветы к памятникам.
Акции проводились в образовательных учреждениях, музеях, на мемориалах и сопровождались рассказами о трагических событиях, личных историях и уроках памяти.