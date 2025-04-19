Волга обмелела после малоснежной зимы, водохранилища начали наполняться

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан с недостатком поверхностного притока воды на фоне раннего сокращения снежного покрова, обусловленного аномально теплой зимой.

В пресс-службе Росводресурсов отметили, что «текущий низкий уровень воды в реках обусловлен низкой водностью вследствие малого поверхностного притока воды с водосбросной площади по сравнению со среднемноголетними значениями».

Ведомство уточняет, что уже в январе и начале февраля наблюдался более высокий, чем обычно, приток воды в каскад водохранилищ из-за теплой погоды, что привело к заблаговременной сработке водохранилищ Верхней Волги для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод.

«В конце февраля-марте из-за отсутствия устойчивого снежного покрова приток воды сократился, предполоводная сработка приостановилась. В настоящее время водохранилища плавно наполняются водой», – сообщили в ведомстве.

По данным Ррсводресурсов, сейчас Угличское водохранилище заполнено на 95%, Рыбинское – на 68%, Горьковское – на 71%. В третьем-четвертом квартале прошлого года приток воды в большинстве водохранилищ также был на 20-55% меньше нормы.

Основной задачей регулирования водохранилищ в ведомстве называют создание емкостей для максимально возможного удовлетворения нужд населения и экономики.

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