«Волонтеры Победы» объявили старт Международного субботника

Tекст: Александра Юдина

В рамках Международного дня памятников и исторических мест «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» инициировали проведение Международного субботника.

Целью мероприятия стало благоустройство объектов памяти и захоронений участников Великой Отечественной войны, за которыми нет возможности ухаживать родственникам.

На субботниках активисты проводят не только уборку и благоустройство, но и организуют информационное просвещение об истории памятных мест и захоронений. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула важность этой традиции и ее значимость для сохранения памяти о Героях.

В ходе мероприятий волонтеры Победы совместно с представителями общественных организаций провели работы по благоустройству в различных регионах России.

В частности, в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» и на Воинском мемориале в Марьиной роще были очищены территории, возложены цветы к памятникам и проведена акция «Сад памяти».

Акции прошли и за пределами России, свидетельствуя о международном характере инициативы. В Крыму, Нижегородской и Иркутской областях были проведены работы по благоустройству мемориалов, братских могил и обелисков.

Активисты подчеркнули важность участия молодежи в этих делах, поддерживая историческую память и патриотическое воспитание.