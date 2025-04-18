Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.3 комментария
«Волонтеры Победы» объявили старт Международного субботника
В Международный день памятников «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» начали благоустройство воинских захоронений и памятников в России и за рубежом, проводя субботники и информационное просвещение об истории памятных мест.
В рамках Международного дня памятников и исторических мест «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» инициировали проведение Международного субботника.
Целью мероприятия стало благоустройство объектов памяти и захоронений участников Великой Отечественной войны, за которыми нет возможности ухаживать родственникам.
На субботниках активисты проводят не только уборку и благоустройство, но и организуют информационное просвещение об истории памятных мест и захоронений. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула важность этой традиции и ее значимость для сохранения памяти о Героях.
В ходе мероприятий волонтеры Победы совместно с представителями общественных организаций провели работы по благоустройству в различных регионах России.
В частности, в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» и на Воинском мемориале в Марьиной роще были очищены территории, возложены цветы к памятникам и проведена акция «Сад памяти».
Акции прошли и за пределами России, свидетельствуя о международном характере инициативы. В Крыму, Нижегородской и Иркутской областях были проведены работы по благоустройству мемориалов, братских могил и обелисков.
Активисты подчеркнули важность участия молодежи в этих делах, поддерживая историческую память и патриотическое воспитание.