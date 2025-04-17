В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.11 комментариев
Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
Президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил ему благодарность за визит в российскую столицу.
«Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа», – сказал Путин эмиру, передает ТАСС.
Также глава российского государства выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Президент России обратился к собеседнику по-арабски: «Шукран» (с арабского – «спасибо»).
В четверг эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Путин указал на укрепление связей с Катаром и назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.