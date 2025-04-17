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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    17 апреля 2025, 18:07 • Новости дня

    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара

    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил ему благодарность за визит в российскую столицу.

    «Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа», – сказал Путин эмиру, передает ТАСС.

    Также глава российского государства выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Президент России обратился к собеседнику по-арабски: «Шукран» (с арабского – «спасибо»).

    В четверг эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Путин указал на укрепление связей с Катаром и назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.

    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию и стать «послом мира», он записал соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину.

    «Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию», – заявил Ван Дамм в ролике, опубликованном в соцсетях украинской журналистки Дианы Панченко.

    «Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность) стать послом мира... Давайте это сделаем – посол мира!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Актер подчеркнул, что не планирует обсуждать политику с российским лидером, а хочет говорить только о «мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Ван Дамм передал «большой поцелуй» Путину, его семье и всей России.

    На видеозаписи вместе с Ван Даммом присутствует украинский предприниматель и бывший депутат от «Парии регионов» Александр Онищенко. Последний ранее опубликовал в соцсетях совместную фотографию с актером, сделанную в Дубае, однако точная дата записи обращения Ван Дамма неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2022 года Ван Дамм посетил украинский Ужгород, где побывал в одной из больниц. В 2023 году Киев ввел санкции против Панченко.

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    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    16 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, а также с его матерью и невестой.

    Путин поздравил Труфанова с освобождением из плена. Он с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. «Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

    Путин отметил, что «ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят». «Все, что с вами произошло, это большая беда», – приводит его слова ТАСС.

    Он поблагодарил политическое руководство ХАМАС за то, что палестинское движение согласилось освободить Труфанова.

    «Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», – заявил Путин.

    Россия делала все возможное для освобождения из плена Труфанова – и это удалось, сказал Путин. «То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», – сказал Путин в ходе встречи.

    Труфанов поблагодарил Путина за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят. «Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья», – сказал Труфанов, отметив, что счастлив быть на свободе.

    В ходе нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года были похищены сам Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. В ходе первого перемирия в конце 2023 года женщины были освобождены. Труфанова освободили в феврале 2025 года, он был в плену почти 500 дней. Мать Труфанова поблагодарила Россию за освобождение сына из Газы.

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    17 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.

    Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

    Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.

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    17 апреля 2025, 02:45 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность полета на Марс

    Дмитриев заявил о «все более реальной» возможности полета на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность полета на Марс становится все более реальной, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовал компьютерный видеоролик о, предположительно, полете на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. «Это становится все более реальным», – заявил он.

    Также Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью того, как президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым. Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли. В феврале он заявил, что российские компании могут сотрудничать с Маском в научной сфере.

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    16 апреля 2025, 23:58 • Новости дня
    Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

    Tекст: Антон Антонов

    Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте России, сообщается в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе.

    Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Также членами наблюдательного совета стали помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вошел в совет как председатель «Российского исторического общества».


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    16 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин: Есть разные идеи по поводу дальнейшей судьбы МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Есть разные идеи того, как Международная космическая станция (МКС) должна закончить работу. Но взаимодействие по данному направлению будет продолжено, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки.

    «Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами. У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие и грандиозные», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил, что «вообще со странами БРИКС в целом, с Индией, с той же Африкой, с Бразилией это сотрудничество не остановится. И остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии, тем более что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами».

    «Значит, представляем интерес. Уверен, так оно и будет», – заключил президент.

    Ранее Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли.

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    16 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин оставил автограф на инженерной каске МГТУ им. Баумана
    Путин оставил автограф на инженерной каске МГТУ им. Баумана
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский государственный технический университет им. Баумана расписался на инженерной каске вуза.

    Фотографию каски с автографом главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе он посетил выставку, где представили уникальные разработки, и пообщался со студентами.

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    16 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о появлении в России индустрии космических сервисов связи к 2030 году

    Путин заявил о формировании в России индустрии космических сервисов связи к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране к 2030 году индустрии космических сервисов связи, навигации и анализа спутниковых данных.

    «Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных», – сказал Путин во время совещания по развитию космической деятельности, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления. Кроме того, российский лидер заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал сделать космонавтику флагманом развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления.

    На совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, глава государства отметил, что текущие планы в этой сфере должны соответствовать историческому статусу России как передовой космической державы. Слова Путина приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом и ключевой движущей силой национального развития. «Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны – как передовой космической державы», – заявил президент.

    Он также добавил, что космонавтика должна способствовать технологическому обновлению экономики и улучшению качества жизни граждан.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей. Он также заявил о планах России по изучению Луны и Марса.

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    17 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Путин подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости». В документе указывается, что Захарова удостоена награды «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

    Ранее Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.

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    17 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин сообщил об инвестировании Катаром 1 млрд долларов в экономику России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов.

    Путин подчеркнул: «Перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много, достаточно». Об этом сообщает ТАСС.

    В Кремле отметили продуктивное сотрудничество России и Катара в транспортной сфере. Национальный перевозчик Qatar Airways осуществляет девять рейсов в неделю по маршруту Доха – Москва – Доха.

    Кроме того, лидеры России и Катара обсудят реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    В ходе встречи Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке, а также поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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