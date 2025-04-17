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    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    17 апреля 2025, 08:08 • Новости дня

    ВСУ перешли в оборону у Макеевки в ЛНР

    Украинские войска снизили интенсивность атак и усилили оборону у Макеевки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения украинских войск у Макеевки в ЛНР снизили активность атак и усилили оборону, применяя артиллерию и беспилотники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, подразделения украинских войск, находящиеся у Макеевки в ЛНР, снизили интенсивность атак и перешли в оборону, сообщает ТАСС. Марочко отметил, что основные усилия ВСУ сейчас направлены на предотвращение прорыва оборонительных линий и продвижения российских войск.

    При этом он подчеркнул, что украинские войска увеличили интенсивность применения артиллерии и беспилотников для сдерживания российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные, продвинувшиеся примерно на километр в оборону ВСУ у Нового в ДНР, продвинулись к Катериновке, захватывая новые рубежи; ВС России ранее захватили украинские позиции на реке Жеребец; российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    16 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР

    Российские войска взяли Валентиновку и начали штурм Сухой Балки в ДНР

    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия освободила населенный пункт Валентиновка в ДНР и приступила к штурму Сухой Балки, продолжая наступление к Константиновке, сообщили военкоры.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», Валентиновка в ДНР была освобождена российской армией. Российские войска продолжают наступление на Константиновском направлении.

    Бронегруппы российской армии не только взяли под контроль Валентиновку, но и начали штурм следующей позиции – Сухой Балки, об этом сообщают как российские, так и украинские источники.

    Западнее населенного пункта Сухая Балка российским войскам удалось захватить опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинуться на один километр вглубь. Также подразделения 68-го полка ведут наступление западнее освобожденного ранее Александрополя, захватывая вражеские опорные пункты.

    Украинские военные аналитики сообщают, что российские силы провели успешный штурм опорного пункта ВСУ западнее Александрополя, захватив в плен группу бойцов ВСУ.

    Ранее советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил о широкомасштабном наступлении Вооруженных сил России в сторону Константиновки в ДНР.

    Силы украинской армии оказались в мешке между населенными пунктами Дзержинск и Димитров в ДНР.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Опубликовано видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области
    Опубликовано видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, который удерживали ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

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    16 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Активными действиями Южной группировки был освобожден населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, бронемашина HMMWV и американский бронетранспортер Stryker, а также бронемашина «Козак». Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригад береговой обороны и теробороны, штурмового полка ВСУ возле Миропольского, Проходов, Окопов, Таратутино и Угроедов в Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Андреевкой, Западным, Дружелюбовкой, Ольговкой и Ковшаровкой в Харьковской области, Кировском, Ямполем и Карповкой в ДНР и Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Ульяновки, Разино, Коптево, Алексеевки, Зверево, Успеновки, Котлино, Красноармейска, Шевченко, Димитрова, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 350 военнослужащих, машину пехоты, 155-мм французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и РЭБ «Нота», а также финская РЛС Airfence, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Зеленого Кута, Богатыря, Отрадного, Поддубного, Шевченко, Новополя, Днепроэнергии в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области.

    Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, инженерная машина разграждения. Уничтожен склад горючего.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Томарино, Понятовки, Антоновки, Никольского в Херсонской области, Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. Были уничтожены более 80 военнослужащих, три артиллерийских орудия, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР.

    В минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР. Всего же за прошлую неделю они освободили четыре населенных пункта.

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    17 апреля 2025, 01:49 • Новости дня
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    «Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия <...> должна сделать то же самое», – заявил Стубб в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Во время переговоров в Финляндии украинский лидер обсудил со Стуббом вопросы оборонной поддержки Украины, инвестиции в ее промышленность, а также гарантии безопасности и перспективы «европейской и евроатлантической интеграции» Киева. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, но отметил наличие нюансов в этом вопросе, а также заявил, что Россия приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но не за свой счет.

    При этом Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике и выполняет его, тогда как Украина неоднократно нарушала этот мораторий.

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    16 апреля 2025, 23:46 • Новости дня
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз заявил, что ВСУ действуют «подло, как фашисты». «Выжигают дотла дома мирных жителей», – заявил он в Telegram.

    Он сообщил, что также сгорели две хозпостройки, повреждения получил социально-культурный центр. Атакам украинских дронов-камикадзе подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. Никто не пострадал.

    Напомним, накануне Богомаз сообщил, что в селе Хоромное из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов.

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    16 апреля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль спросили об окончании моратория на удары по энергетике

    Песков: Решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль пока не готов сообщить точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, который действует с 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, Кремль пока не может сообщить точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, это решение будет сообщено позже, но пока информации о его принятии нет, передает ТАСС.

    Мораторий на удары по энергетическим объектам действует с 18 марта. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, несмотря на установленное ограничение, киевский режим его фактически не придерживался. Попытки атак на российскую энергетическую инфраструктуру продолжаются даже в период действия моратория, подчеркнул Песков.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

    Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук ранее сообщал, что Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.

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    17 апреля 2025, 02:57 • Новости дня
    Стали известны подробности расследования против Смирнова

    Правоохранители сообщили о начале в 2024 году проверок в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Проверки в связи с тратами бюджетных средств, которые были выделены на оборонительные сооружения на границе Курской области, велись с 2024 года, сообщили в правоохранительных органах.

    «Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Указывается, что мероприятия начались после выявления данных о его возможной причастности к мошеннической схеме. При этом в правоохранительных органах заявили, что подозрения в отношении Смирнова находят подтверждение как в материалах дела, так и в свидетельских показаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

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    16 апреля 2025, 22:26 • Новости дня
    Российский боец рассказал о прорыве обороны ВСУ в Калиново за 24 минуты

    Боец Мультик описал, как ВС России прорвали оборону ВСУ в Калиново за 24 минуты

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы группировки «Юг» за 24 минуты прорвали оборону ВСУ в Калиново, используя отвлекающий маневр и противотанковые мины, что позволило оперативно взять контроль над территорией, сообщил штурмовик южной группировки войск с позывным «Мультик».

    Российская группировка войск «Юг» успешно прорвала оборону ВСУ в Калиново, ДНР, всего за 24 минуты, передает РИА «Новости».

    Штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Мультик» поделился подробностями операции, в ходе которой был использован отвлекающий маневр. Основной задачей стало уничтожение вражеского блиндажа с помощью противотанковых мин.

    По словам Мультика, первым этапом операции был подрыв блиндажа противника сослуживцем, что отвлекло внимание и дало сигнал для начала главного наступления. Мультик подошел к блиндажу, поджег мину и забросил ее внутрь. Когда мина взорвалась, это вызвало замешательство у противника, что позволило завершить операцию успешно и быстро.

    Операция была тщательно спланирована, и в ней участвовала группа огневой поддержки, прикрывавшая действия штурмовиков. Когда второй вражеский блиндаж был уничтожен, группа огневой поддержки приступила к выполнению своей части задачи.

    В Минобороны сообщили, что активные действия Южной группировки российских войск позволили освободить населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике.

    Освобождение Калинова дает возможность российским войскам расширить зону контроля на условно Центральнодонецком направлении и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения на укрепрайон Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск.

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    16 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, три артиллерийских орудия, два ЗРК «Стрела-10», две станции РЭБ и две радиолокационные станции ПВО.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 бронемашины, 2722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российская группировка войск нанесла поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни.

    Утром в среду сообщалось, что «северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».

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    16 апреля 2025, 11:41 • Новости дня
    Арестованный за взятку замгубернатора Тюменской области ушел на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, ранее арестованный за взятку, заключил контракт на военную службу и был освобожден из-под стражи, согласно документу Московского городского суда.

    Как передает ТАСС, бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который ранее был арестован по обвинению во взяточничестве, заключил контракт на прохождение военной службы. Согласно документу Московского городского суда, это стало основанием для его освобождения из-под стражи.

    Следствие выяснило, что в декабре 2022 года Вахрин получил 13 млн рублей от директора ООО «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка в качестве взятки. Эти деньги были предназначены для покупки двух квартир в одном из жилых комплексов Тюмени. В результате скандала Вахрина отстранили от должности 11 июня 2024 года.

    На данный момент расследование его дела завершено.

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    17 апреля 2025, 01:16 • Новости дня
    Хинштейн заявил о «полном контакте» с правоохранителями по делу Смирнова

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Курской области «находятся в полном контакте» с правоохранительными органами в связи с расследованием дела экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», – приводит слова Хинштейна ТАСС.

    По словам Хинштейна, правительство области не намерено скрывать какую-либо информацию и рассчитывает на установление истины. Он выразил уверенность в том, что «и следствие, и суд объективно и беспристрастно во всем разберутся». Врио губернатора подчеркнул, что региональные власти готовы активно сотрудничать «и с правоохранительными органами, и со следственными, и с надзорными органами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Хинштейна был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в декабре 2024 года.

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    16 апреля 2025, 22:37 • Новости дня
    ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Мелитополь

    Силы ПВО России сбили ракеты ВСУ при атаке на Мелитополь, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ на Мелитополь, сбив ракеты на излете, в результате происшествия пострадавших нет, сообщили в администрации Мелитополя.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале администрации Мелитополя, российские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ на город Мелитополь в Запорожской области. По предварительным данным, ракеты были сбиты на подлете к цели.

    Сообщается, что звук взрыва был слышен в Мелитополе. По словам представителей администрации города, никаких повреждений инфраструктуры и жертв среди местного населения зафиксировано не было.

    Силы ПВО на Украине успешно отразили атаку украинских беспилотников в Ивановской области, обломки которых упали в Шуе.

    Российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов ночью над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым.

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    17 апреля 2025, 00:58 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область повреждены дома и административные здания, ЛЭП, машины. В селе Борки при выполнении боевых задач ранен боец подразделения «Орлан», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что атакам украинских дронов подверглись села Муром, Белянка, Мокрая Орловка, Волчья Александровка, Николаевка, Березовка, поселок Красная Яруга. Повреждены административные здания, ЛЭП, частные домовладения, машины, в том числе грузовые. В Муроме полностью сгорел «недействующий объект торговли». Часть жителей села Мокрая Орловка осталась без электричества.

    Напомним, в селе Маломихайловка Шебекинского округа десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину-«колокольчик».

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    17 апреля 2025, 07:44 • Новости дня
    Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска планируют использование нестандартных подходов для освобождения Свято-Николаевского монастыря в Горнале, включая использование снайперов и FPV-дронов, сообщил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    Как сообщает ТАСС, российские войска готовятся к операции по освобождению Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь на Украине. Федутинов сообщил, что военные будут применять нешаблонные тактические подходы и использовать широкий арсенал средств для достижения успеха в этой операции.

    Федутинов отметил, что операция по зачистке монастыря будет сложной из-за его расположения на возвышенности и наличия подземных сооружений, а также в свете историко-культурной и религиозной значимости объекта. Он подчеркнул, что российские войска будут использовать наиболее подходящие средства и тактику для достижения целей.

    Среди используемых средств могут быть снайперы и FPV-дроны. По словам эксперта, дроны могут быть оснащены различными боевыми частями, что позволит эффективно вытеснять противника из укрепленных зданий, не разрушая их полностью. Таким образом, российские военные будут стремиться минимизировать разрушения, что особенно важно в контексте исторического и культурного наследия монастыря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале, также сообщалось, что было опубликовано видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

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