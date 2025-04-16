Немецкие банки отказались от инвестиций в оборонную промышленность

Tекст: Валерия Городецкая

Восемь немецких банков, включая GLS-Bank и Evangelische Bank, выпустили совместную декларацию об отказе от инвестиций в оборонную промышленность, передают «Ведомости». «Инвестиции в вооружения необходимы, но не являются этически обоснованными», – гласит документ.

Банки заявили, что откажутся от вложений в компании, чья выручка от производства и продажи оружия превышает 3-5%. Они считают, что безопасность должна обеспечиваться государствами, а не частным капиталом. Банки подчеркивают, что не хотят способствовать эскалации конфликтов.

В марте бундестаг ФРГ принял поправки в Основной закон, позволяющие ослабить долговой тормоз, чтобы увеличить расходы на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд в 500 млрд евро. Кроме того, в Германии одобрили увеличение долгов ФРГ для оборонных расходов.