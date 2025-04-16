Акции ASML рухнули на 6% за сутки из-за пошлин США

Производитель микрочипов ASML потерял в цене 8,5% за месяц из-за тарифов США

Tекст: Ирма Каплан

Один из ключевых производителей микрочипов из Нидерландов ASML пытается устоять перед неопределенностью от американских пошлин и падением цен на фондовом рынке, потому что определить последствия пока невозможно, пишет NOS.

«Неопределенность в макроэкономике возросла, и ситуация пока будет оставаться динамичной», – сказал генеральный директор ASML Кристоф Фуке.

На презентации квартальных результатов компании он подчеркнул, что пока неясно, в какой степени и окажет ли это финансовое воздействие на ASML тарифная инициатива Трампа, но компания старается, чтобы последствия были как можно меньшими по сравнению с другими игроками сектора по производству чипов.

«ASML играет ключевую роль в производстве чипов. Цена акций компании уже упала на 8,5% за последний месяц и еще на 6% сегодня утром. Эти цифры пока не показывают влияния. Объем продаж ASML составил 7,7 млрд евро, как и ожидалось компанией до начала квартала», – сказано в материале NOL.

Отмечается, что прогноз роста на этот год также не был скорректирован в компании, но в ASML заметили, что новых заказов было получено меньше, чем ожидали.

После ограничений США на экспорт чипов в Китай такие производители, как Nvidia и AMD теперь должны запрашивать разрешение, прежде чем смогут поставлять чипы китайским компаниям. Американцы не хотят, чтобы КНР использовала эти чипы для разработки суперкомпьютеров, которые могут быть использованы, в том числе, в военных целях. По данным Nvidia, эта мера обойдется компании почти в 5 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.