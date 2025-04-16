В Тирасполе перезахоронили прах советского воина

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Тирасполе, на Мемориале Славы, в среду состоялось перезахоронение останков неизвестного советского воина и открытие памятника Неизвестному Солдату, передает РИА «Новости». Гроб с останками был провезен на лафете артиллерийского орудия в сопровождении почетного караула по центральной площади города, после чего останки были погребены под звуки гимна СССР.

В церемонии приняли участие глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, посол России в Молдавии Олег Озеров, а также члены правительства ПМР, ветераны, юнармейцы, представители духовенства и жители города. Красносельский отметил героизм неизвестных солдат, подчеркнув, что «именно они освободили нашу Родину». Посол Озеров добавил, что память о павших помогает отстаивать идеалы, за которые они погибли.

Останки неизвестного солдата были обнаружены поисковиками движения «Наследники Побед» в селе Парканы под Тирасполе. Первоначально церемонию планировалось провести 11 апреля, в канун 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынских оккупантов. Однако из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие перенесли на 16 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в эстонском Таллине уничтожили монументы советским солдатам на военном кладбище. В украинских Черновцах решили эксгумировать останки двух Героев СССР. Под Волгоградом перезахоронили останки Героя Великой Отечественной войны.