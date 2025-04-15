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Вечный огонь одновременно зажегся в двух регионах Центральной России
В Костромской и Владимирской областях одновременно зажгли Вечный огонь на мемориалах в рамках акции «Храним огонь Победы», приуроченной к 80-летию Победы.
В Центральной России, в городах Галич Костромской области и Костерево Владимирской области, одновременно зажглись Вечные огни. Эти события стали частью Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Галиче зажгли огонь на мемориале «Слава воинам-победителям», а в Костерево – на мемориале, посвященном жителям, погибшим в годы войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В церемонии в Галиче приняли участие губернатор Костромской области Сергей Ситников и другие высокопоставленные лица. Они отметили, что новый Вечный огонь будет гореть постоянно, благодаря проведенному газопроводу и установленному газогорелочному устройству. Частица пламени была доставлена из соседнего города Нерехта.
В Костерево мемориал был газифицирован с помощью распределительного газопровода протяженностью 130 метров. Частица огня была привезена с Мемориала Победы во Владимире. Депутат Госдумы и региональный куратор проекта «Историческая память» Алексей Говырин подчеркнул важность сохранения памяти о героях и их подвигах.
По поручению президента России Владимира Путина, Газпром активно работает над газификацией мемориалов с Вечными огнями. В настоящее время компания отвечает за более чем 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти. ПАО «Газпром» планирует перевести на сетевой природный газ более 120 мемориалов в рамках акции «Храним огонь Победы».