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Атомоход «Якутия» отправился в первый рейс из Мурманска
Ледокол «Якутия» начал первый рейс к Енисейскому району Карского моря
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия» вышел в первый рейс из Мурманска и направился к Енисейскому району Карского моря, сообщили во ФГУП «Атомфлот».
Универсальный атомный ледокол «Якутия», относящийся к проекту 22220, начал свое первое плавание из Мурманска. Как передает РИА «Новости», судно прибыло в порт приписки Мурманск в минувшие выходные и уже во вторник отправилось в Енисейский район Карского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на атомном ледоколе «Якутия» торжественно подняли российский флаг в Петербурге. Ледокол «Якутия» вошел в состав «Атомфлота». Недавно судно отправилось в Мурманск из Петербурга.