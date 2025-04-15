Атомоход «Якутия» отправился в первый рейс из Мурманска

ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен

Tекст: Александра Юдина

По данным силовых структур, группа ВСУ, разместившись в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнали, отказалась от переговоров о сдаче в плен, передает ТАСС.

ВСУ установили минометные и артиллерийские расчеты в пределах монастыря, что может привести к боевым действиям на его территории.

Представитель российских силовых структур отметил, что размещение вооружения в монастыре указал на безразличие украинских военных к культурным ценностям и святыням. Он подчеркнул, что командование ВСУ в очередной раз показало, что для них нет ничего святого, раз они готовы использовать святые места для военных целей.

Накануне российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.