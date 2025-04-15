Суд Сахалина признал военного виновным по делу о сдаче в плен ВСУ на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации «Коммерсанта», в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось рассмотрение первого уголовного дела о добровольной сдаче врагу в ходе специальной военной операции на Украине.

Подсудимый Роман Иванишин, военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады, был признан виновным по нескольким статьям, включая сдачу в плен и дезертирство.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с лишением звания младший сержант. Иванишин не признал свою вину, хотя сторона обвинения требовала 16 лет заключения. Защита настаивала на его оправдании.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, начиная с 17 марта. Детали обвинения и аргументы защиты не разглашались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил украинского солдата Петра Еремею к пятнадцати годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области.

Как ранее сообщалось, суды России вынесли приговоры 579 военным ВСУ, включая 98 командиров и около 200 членов национальных формирований.



