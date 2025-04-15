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Суд на Сахалине дал 15 лет военному за сдачу в плен ВСУ
Суд Сахалина признал военного виновным по делу о сдаче в плен ВСУ на Украине
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима за сдачу в плен и дезертирство.
По информации «Коммерсанта», в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось рассмотрение первого уголовного дела о добровольной сдаче врагу в ходе специальной военной операции на Украине.
Подсудимый Роман Иванишин, военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады, был признан виновным по нескольким статьям, включая сдачу в плен и дезертирство.
Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с лишением звания младший сержант. Иванишин не признал свою вину, хотя сторона обвинения требовала 16 лет заключения. Защита настаивала на его оправдании.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, начиная с 17 марта. Детали обвинения и аргументы защиты не разглашались.
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Как ранее сообщалось, суды России вынесли приговоры 579 военным ВСУ, включая 98 командиров и около 200 членов национальных формирований.