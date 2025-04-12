Призывавшего убивать русских экс-футболиста сборной Украины Алиева задержали в Киеве

Tекст: Мария Иванова

В Киеве задержали Александра Алиева, бывшего футболиста сборной Украины, известного своими призывами к насилию в отношении русских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Tribuna.

Алиева остановила патрульная полиция за рулем автомобиля марки Mercedes, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При задержании неизвестная девушка пыталась воспрепятствовать аресту, за что также была задержана.

После инцидента Алиев опубликовал видео в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ), заявив, что находится на месте происшествия и отрицает состояние алкогольного опьянения, несмотря на видимые признаки. Видео сопровождается нецензурной лексикой, а на лице Алиева заметны красные пятна.

Александр Алиев, который ранее играл за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», в прошлом оскорбительно высказывался о жителях Курской области и призывал к насилию. В августе 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, и он был объявлен в розыск.

Алиев, родившийся в Хабаровске и выросший в Курске, имеет российское и украинское гражданства. Он играл за украинские клубы и сборную Украины в отборе на чемпионат мира 2010 года. В ноябре прошлого года Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Как отмечал полузащитник сборной России Александр Самедов, Алиев был перспективным игроком, но после у него случилось «что-то с головой».