Жена Белоголовцева опровергла слухи об ухудшении состояния артиста

Жена Сергея Белоголовцева опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья актера

Tекст: Мария Иванова

Сергей Белоголовцев чувствует себя нормально и находится дома, передает ТАСС. Жена артиста Наталья Белоголовцева опровергла слухи об ухудшении его состояния. Она заверила, что с Сергеем все в порядке, и его состояние не ухудшалось.

Ранее в СМИ появилась информация, что Белоголовцеву потребовалась экстренная медицинская помощь после якобы перенесенного инфаркта мозга. Однако Наталья Белоголовцева опровергла эти заявления, подтвердив, что никакого ухудшения здоровья у Сергея нет.

Сергей Белоголовцев родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке. Окончив Московский горный институт, он начинал свою карьеру как горный мастер. Позже переехал в Москву, где его карьера в телевидении стремительно развивалась. Белоголовцев стал автором и ведущим ряда популярных телепрограмм, включая «Великолепная семерка» и «Спокойной ночи, малыши!». Он также запустил проекты на ТВ-6 и участвовал в многих других телевизионных и театральных проектах, а его фильмография насчитывает 37 работ.

В конце прошлого года Сергей Белоголовцев перенес экстренную операцию из-за аппендицита. Позднее сообщалось, что в августе 2024 года Сергей Белоголовцев перенес инсульт, в результате которого у него якобы были парализованы левые рука и нога.