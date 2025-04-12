Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
Жена Белоголовцева опровергла слухи об ухудшении состояния артиста
Жена Сергея Белоголовцева опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья актера
Жена актера Сергея Белоголовцева опровергла слухи о резком ухудшении его здоровья после инфаркта, заявив, что артист находится дома и чувствует себя хорошо.
Сергей Белоголовцев чувствует себя нормально и находится дома, передает ТАСС. Жена артиста Наталья Белоголовцева опровергла слухи об ухудшении его состояния. Она заверила, что с Сергеем все в порядке, и его состояние не ухудшалось.
Ранее в СМИ появилась информация, что Белоголовцеву потребовалась экстренная медицинская помощь после якобы перенесенного инфаркта мозга. Однако Наталья Белоголовцева опровергла эти заявления, подтвердив, что никакого ухудшения здоровья у Сергея нет.
Сергей Белоголовцев родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке. Окончив Московский горный институт, он начинал свою карьеру как горный мастер. Позже переехал в Москву, где его карьера в телевидении стремительно развивалась. Белоголовцев стал автором и ведущим ряда популярных телепрограмм, включая «Великолепная семерка» и «Спокойной ночи, малыши!». Он также запустил проекты на ТВ-6 и участвовал в многих других телевизионных и театральных проектах, а его фильмография насчитывает 37 работ.
В конце прошлого года Сергей Белоголовцев перенес экстренную операцию из-за аппендицита. Позднее сообщалось, что в августе 2024 года Сергей Белоголовцев перенес инсульт, в результате которого у него якобы были парализованы левые рука и нога.