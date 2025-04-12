РПЦ допустила воскрешение умерших с помощью технологий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Священник Владимир Духович, являющийся членом Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви, в интервью РИА «Новости» заявил, что технологии, которые могут воскресить человека спустя несколько дней после смерти, не имеют преград с точки зрения христианской этики. «Я думаю, – это мое личное мнение, – что, конечно, никаких преград с точки зрения христианской этики нет», – отметил он.

Духович подчеркнул, что врачи уже спасают людей после клинической смерти, и разница только во времени с момента наступления смерти. «Конечно, сейчас воскресить человека, умершего четыре дня назад, нет никакой технической возможности. Но, кто знает, как будет дальше», – добавил священник.

По его мнению, то, что сделал Христос, не может считаться недопустимым с точки зрения христианства.

Ранее в РПЦ предупредили о проникновении сатанизма в медицину.



