Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
РПЦ допустила воскрешение умерших с помощью технологий
Член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович заявил, что технологии, позволяющие воскресить умершего несколько дней назад, не противоречат христианской этике.
Священник Владимир Духович, являющийся членом Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви, в интервью РИА «Новости» заявил, что технологии, которые могут воскресить человека спустя несколько дней после смерти, не имеют преград с точки зрения христианской этики. «Я думаю, – это мое личное мнение, – что, конечно, никаких преград с точки зрения христианской этики нет», – отметил он.
Духович подчеркнул, что врачи уже спасают людей после клинической смерти, и разница только во времени с момента наступления смерти. «Конечно, сейчас воскресить человека, умершего четыре дня назад, нет никакой технической возможности. Но, кто знает, как будет дальше», – добавил священник.
По его мнению, то, что сделал Христос, не может считаться недопустимым с точки зрения христианства.
Ранее в РПЦ предупредили о проникновении сатанизма в медицину.