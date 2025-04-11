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Контр-адмирал отдал мошенникам более 10 млн рублей
Контр-адмирал Леонард Венцюлис в Петербурге стал жертвой мошенников и потерял 10 млн рублей
В Петербурге полиция разыскивает мошенников, обманувших 95-летнего контр-адмирала Леонарда Венцюлиса, который передал злоумышленникам более 10 млн рублей.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают мошенников, которые обманули 95-летнего местного жителя на сумму более 10 млн рублей, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел с Леонардом Венцюлисом, известным ученым в области энергетических установок и контр-адмиралом. Мошенники звонили ему в марте, представлялись специалистами и убедили передать крупную сумму денег, мотивируя это необходимостью декларирования финансов.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 10 апреля в полицию Приморского района поступило сообщение о преступлении. Пострадавший Венцюлис рассказал, что передал курьеру у своего дома 4 млн рублей, 19 тыс. долларов и 51,5 тыс. евро, что в пересчете составило 10 350 369 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Леонард Венцюлис не только контр-адмирал, но и заслуженный деятель науки и техники РСФСР, а также заслуженный работник высшей школы. Он основал и руководит научной школой энергосбережения и экологической безопасности. Несмотря на его науку и заслуги, Венцюлис стал жертвой мошенников, которые теперь находятся в розыске.
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