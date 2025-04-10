В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Кремль: Евросоюз уходит от демократии борьбой с инакомыслием
Евросоюз борьбой с инакомыслием уходит от демократии, которыми поучает Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Евросоюз своей борьбой с неугодными политиками уходит от собственных стандартов демократии, которыми ранее поучал Россию, передает ТАСС.
Представитель Кремля указал, что европейцы с легкостью «выходят за рамки» тех стандартов, которые навязывают другим.
«Здесь зрелище достаточно печальное», – подчеркнул Песков.
Ранее представитель Кремля отметил, что тенденция на политические гонения в европейских странах против политиков, которые высказывают инакомыслие, проявляется все больше, у России это вызывает сожаление.
Напомним, Брюссель оказал давление на президента Сербии Александра Вучича и потребовал исключить вице-премьера Александра Вулина из нового правительства.